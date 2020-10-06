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Koronavirüs teşhisi konuldu, o ise göz muayenesi olmaya gitti

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.10.2020 10:41 | Son Güncelleme

Beyoğlu'nda koronavirüs testi pozitif çıkınca evinde karantinaya alınmasına karar verilen M.Ö., gözlerindeki kızarıklık nedeniyle hastaneye gitti. M.Ö., virüs taşıdığını sistemde gördüğü için kendisini tedavi etmeyen doktor ile tartışmaya başladı. Bunun üzerine polise haber verildi. Ekipler gelinceye kadar ortadan kaybolan M.Ö. daha sonra evinde yakalanarak karantina yurduna yerleştirildi.

Koronavirüs teşhisi konuldu, o ise göz muayenesi olmaya gitti

İstanbul'da M.Ö. isimli bir kişi, iddiaya göre dün sabah bir yakınının refakati ile Beyoğlu Bereketzade Cami Sokak'ta bulunan Sağlık Bilimleri Üniversitesi İstanbul Beyoğlu Göz Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine giderek gözlerindeki kızarıklığı tedavi ettirmek istedi. M.Ö.'nün kimlik bilgileri sisteme girilince 'Covid-19' teşhisi konulduğu ve evde karantina altında olması gerektiği anlaşıldı. Doktor, hastanın en kısa sürede evine gitmesi gerektiğini bildirerek, tedavi isteğini kabul etmedi. M. Ö., bunun üzerine doktorla tartışmaya başladı. Bunun üzerine hastanedeki güvenlik görevlileri çağrılarak, polise haber verildi.

ACİL SERVİSTE PANİK

Acil servise koronavirüslü hasta geldiği duyulunca buradakiler panik içerisinde dışarı çıktı. Muayene odasından çıkarılan M.Ö., polis çağrıldığını öğrenince kendisine eşlik eden kişi ile birlikte kayıplara karıştı.

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Kısa sürede hastaneye gelen beyaz tulumlu, maskeli ve siperlikli polisler hastane çevresinde arama yapmalarına rağmen belirtilen eşkale uygun kişiyi bulamadı. Polis, daha sonra M.Ö.'yü evinde yakalayarak, karantina yurduna yerleştirdi.

"KAÇMIŞ BULAMADILAR"

Hastanede olanları gören Basir Orakçı, "Hastaneye Kovid-19 virüsü taşıyan bir hasta gelmiş. Onu muayene odasından çıkardılar. Sonrasında hastanenin güvenlik görevlisi polisi arayarak içeride virüslü hasta olduğunu söyledi. Sonrasında özel kıyafetli polisler geldi. Şahıs kaçmış. Bulamadılar. Hastane kalabalıktı. Vatandaşlar panik yaşadı birçok kişi dışarı kaçtı" dedi.

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(DHA)

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