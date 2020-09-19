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Koronavirüs testine 'pozitif' dediler ama... Hastane hatası yüzünden karantinadan çıkamıyor

SAĞLIK HABERLERİ  | 19.09.2020 17:54 | Son Güncelleme

Amasya'da bir mağazada çalışan 40 yaşındaki Latife Çelik, özel hastanede yaptırdığı koronavirüs testinin yapılan hata yüzünden pozitif çıkması nedeniyle karantinaya alındı. Pozitif vaka olarak kayıtlara geçtiği için karantina kararı iptal edilmeyen Çelik, şikayette bulunduğunu ancak herhangi bir dönüş alamadığını söyledi.

Koronavirüs testine 'pozitif' dediler ama... Hastane hatası yüzünden karantinadan çıkamıyor

İddiaya göre Sivas'ta özel bir hastanede yapılan Covid-19 testi için yanlışlıkla Latife Çelik’e (40) ait kimlik numarası kayıtlara girildi. Her şeyden habersiz olan Çelik’e pozitif tanısı konuldu. 11 Eylül tarihinde işe giderken durumu öğrenen Çelik, karantina altına alındı.

Yaşadığı zor günleri anlatan Çelik, “11 Eylül sabahı iş yerime giderken Covid testimin pozitif olduğuna dair telefon geldi. Telefonda kendimi izah etmeye çalıştım, bir yanlışlık olduğunu söyledim. Onlar da sağlık ocağından aradıkları için hangi hastaneden kayıt edildiğini bilemeyerek sadece beni bilgilendirdiler. Sonrasında ben pozitif olduğumu gördüm. Bu durumda ne yapacağımı bilemediğim için karakola şikayete gittim. Oradaki polisler bana resmi bir evrak ile başvuru yapmamı söylediler. Sonrasında İlçe Sağlık Müdürlüğüne giderek durumu izah ettim fakat bilgilerime ulaşamadıklarını söylediler. Haliyle sağlık ocağına başvuru yaptım. Aile hekimine durumu anlatınca Amasya Covid yazılım uzmanını aradı, durumu anlattı. Uzman ise Sivas'ta bir özel hastanede şahsıma ait kimlik numarasıyla bir test yapıldığını öğrenerek bize söyledi. Sonrasında ben aksini iddia etmek için acile gittim. Durumumu izah ettim ve test yaptırmam gerektiğini söyledim. Onlar da kamera kayıtları ile kendimi kanıtlayabileceğimi ve test yapılması gerekmediğini söylediler. Haliyle ben her gün müdürlüklerden pozitif göründüğüm için arandım. Kendimi sürekli izah etmek zorunda kaldım. Sonrasında 184’e bu durumla ilgili şikayette bulundum. Hastaneye yapılan bir yanlışlıktan dolayı sistemlerde pozitif göründüğümü ve karantina altında olduğumu söyledim. Şikayette bulundum ama hala bir çözüme ulaşamadım. Şu an karantinada 8. günümdeyim ve her gün aranıyorum. Kendimi ispatlamak için test yaptırdım. Negatif çıkmama rağmen hala sistemde pozitif ve riskli görünüyorum" dedi.

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Şu an özel sektörde bir polis kontrolünde çalıştığını belirten Çelik, “Mağazanın kapatılması ve karantinaya alınmaktan korkuyorum. Her şeyi bıraktım, gerçek pozitif hasta şu an ne yapıyor, elini kolunu sallayarak geziyor mu onu da merak ediyorum. Yaşadığım mağduriyetimin kaldırılmasını diliyorum. Karantinamın kalkmasını istiyorum. Hastaneye bu konuda bilgi verdik. Gerçek pozitif hastanın kontrol altına alınmasını talep ediyorum” dedi.

(İHA)

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