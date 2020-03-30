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  4. Koronavirüs - Trump: Ölü sayısını 100 binin altında tutmamız başarı olur

Koronavirüs - Trump: Ölü sayısını 100 binin altında tutmamız başarı olur

30.03.2020 11:48 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump, ülkede koronavirüs nedeniKoronavirüs - Trump'ın danışmanı: ABD'de milyonlarca kişi hastalığa yakalanabilir, 100 ila 200 bin kişi Covid-19'dan ölebiliryle can kayıplarının iki hafta içinde zirveye çıkabileceğini belirterek "Ölü sayısını 100 binle sınırlayabilirsek iyi bir iş yapmış olacağız" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, ülkede koronavirüs nedeniyle can kayıplarının iki hafta içinde zirveye çıkabileceğini belirterek "Ölü sayısını 100 binle sınırlayabilirsek iyi bir iş yapmış olacağız" dedi.

Trump, ülke genelindeki sosyal mesafe uygulamasının 30 Nisan'a kadar uzatılacağını da açıkladı ve bu kararı "2 milyon 200 bin kişinin ölebileceğini duyduktan sonra aldığını" belirtti ve "Ölü sayısını 100 binle sınırlayabilirsek iyi bir iş yapmış olacağız" dedi.

ABD'de vaka sayısı Pazar akşamı itibariyle 140 bin'i aşmış durumda.

Ülkede sosyal tecrit uygulaması 15 günlüğüne getirilmişti. Verilen süre bugün doluyordu.Trump daha önce sınırlamaların Nisan ortasındaki Paskalya Yortusu'na kadar gevşetilebileceğini açıklamıştı.

Dr Anthony Fauci ve Başkan Donald Trump

'Milyonlarca kişi koronavirüse yakalanabilir'

ABD Ulusal Alerji ve Enfeksiyon Hastalıkları Enstitüsü Başkanı ve Trump'ın danışmanı Dr. Anthony Fauci de koronavirüs salgınında milyonlarca Amerikalının hastalığa yakalanabileceğini ve ölü sayısının 200 bine kadar çıkabileceği uyarısında bulundu.

Trump yönetiminin koronavirüs salgınıyla mücadele koordinatörü olan Dr. Fauci, CNN Televizyonu'na açıklamasında "Şimdiki duruma bakınca ölü sayısının 100.000-200.000 arasında olabileceğini söyleyebilirim" dedi.

Dr. Fauci, açıklamasında ABD'nin en çok vakanın görüldüğü ülke olarak salgının odak noktası haline geldiğini belirtti ve "New York'ta ciddi bir sorunumuz var. New Orleans'ta ciddi bir sorunumuz var. Diğer bölgelerde de ciddi sorunlarımız olacak" diye konuştu.

Johns Hopkins Üniversitesi'nin verilerine göre ölü sayısı ABD'de 2.493'e ulaştı. ABD, geçen hafta vaka sayısında İtalya ve Çin'i geçmişti.

Koronavirüs

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