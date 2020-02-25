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  4. Koronavirüs Türkiye sınırında! Irak ve İran'dan peş peşe kötü haberler

Koronavirüs Türkiye sınırında! Irak ve İran'dan peş peşe kötü haberler

DÜNYA HABERLERİ  | 25.02.2020 12:43 | Son Güncelleme

İran'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 16'ya yükseldiği belirtildi. Son dakika haberine göre Irak Sağlık Bakanlığı da yaptığı açıklamayla Kerkük'te 4 kişide koronavirüs tespit edildiğini duyurdu.

Koronavirüs Türkiye sınırında! Irak ve İran'dan peş peşe kötü haberler

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 4 kişi daha hayatını kaybetti, toplam can kaybı 16'ya çıktı.

Ülkenin orta kesiminde yer alan Merkezi eyaletinde 2 kişi Kovid-19 sebebiyle yaşamını yitirdi.

Merkezi Eyalet Tıp Fakültesi Dekanı Abbas Nikruş, eyaletin merkez kenti Save'de ölen iki kişinin 82 ve 87 yaşlarında kalp ve böbrek rahatsızlıkları bulunan kadın hastalar olduğunu belirtti.

Öte yandan, yarı resmi İranlı Öğrenciler Haber Ajansına (ISNA) göre, Elborz Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Seyyid Hüseyin İnanlu, Elborz eyaletinde koronavirüs tespit edilen 3 kişiden birinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

İnanlu, halkın zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmamasını tavsiye etti.

İran'ın resmi haber ajansı IRNA'ya konuşan, Hemedan Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Menuçehr Kerimi ise, "Hemedan eyaletinde ilk koronavirüs vakası çarşamba günü tespit edildi. Hastalardan biri hayatını kaybetti." dedi.

İran Sağlık Bakanı Said Nemeki, dün Meclise sunduğu raporda, Kovid-19 nedeniyle ülke genelinde ölenlerin sayısının 12'ye yükseldiğini bildirmişti. Virüsün bulaştığı kişi sayısının ise 60'tan fazla olduğu belirtiliyor.

KERKÜK'TE 4 KİŞİDE KORONAVİRÜS

Irak Sağlık Bakanlığı Kerkük'te 4 kişide koronavirüs tespit edildiğini, bu kişilerin tamamının İran'dan geldiğini duyurdu.

Bu vakalarla birlikte Irak'ta toplam koronavirüs tespit edilen kişi sayısı 6'ya yükseldi.

BAĞDAT'TA İKİ KİŞİ KARANTİNADA

Irak’ın başkenti Bağdat’ta korona virüsü taşıdığı şüphesiyle 2 kişinin karantinaya alındığı belirtildi.

Irak Meclisi Sağlık Komisyonu Üyesi Cevat el-Musevi tarafından yapılan açıklamada, korona virüsü taşıdıklarından şüphelenilen 2 kişinin Bağdat’taki el-Yermuk Hastanesine kaldırıldığı belirtildi.

Söz konusu kişilerin sağlık kontrolü ve gereken muayeneden geçeceğine dikkat çeken el-Musevi, her ihtimale karşı karantinaya alındıklarını söyledi.

Bağdat’taki Kerh Sağlık Merkezi dün yaptığı açıklamada el-Yermuk Hastanesinde korona virüsü vakası bulunduğuna dair çıkan haberleri yalanlamıştı. Ülkenin güneyindeki Necef kentinde dün İran uyruklu bir kişiye korona virüsü teşhisi konulmasıyla Irak’ta ilk kez korona vakası görülmüştü.


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ırak koronavirüs Kerkük İRAN Son dakika

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