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  4. Koronavirüs uyarılarını dikkate almadılar, cami avlusunda namaz kıldılar

Koronavirüs uyarılarını dikkate almadılar, cami avlusunda namaz kıldılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.03.2020 15:53 | Son Güncelleme

Karabük'te yaklaşık 20 kişilik bir grup, koronavirüse karşı alınan önlem ve uyarıları dikkate almayarak cami avlusunda saf tutup, namaz kıldı.

Koronavirüs uyarılarını dikkate almadılar, cami avlusunda namaz kıldılar

Karabük’te, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın koronavirüsün yayılma tehlikesine karşı cami ve mescitlerde namaza ara verilmesi kararına uyuldu.

Okunan ezanın ardından, “Evvela iş yerlerinizde öğle namazını kılıp milletimizin karşı karşıya bulunduğu bu salgın hastalıktan kurtulmak için dua edelim. Allah bizleri ülkemizi, milletimizi ve tüm insanları bu ve benzeri hastalık musibetlerden korusun” diye anons yapıldı.

CAMİ AVLUSUNDA NAMAZ KILDILAR

Ancak kent merkezindeki Köprübaşı Camii’nde bazı kişiler caminin avlusuna branda ve kartonları yere sererek saf tuttu. Yaklaşık 20 kişi, caminin avlusunda namaz kıldı. Bazı kişilerin ise bu kişilerin gerisinde namaz kıldığı görüldü.

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Karabük koronavirüs Cami avlusu

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