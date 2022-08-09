Koronavirüs vakaları arttı, maske konusu yeniden gündeme geldi! "Zorunlu olmalı"

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan son verilere göre 25 Temmuz- 1 Ağustos tarihleri arasında koronavirüs vaka sayısı 406 bin 322 oldu, 337 kişi de hayatını kaybetti. Bir önceki haftaya göre yaklaşık 50 bin artış gözlemlenirken, bazı yasak ve zorunluluklar yeniden tartışılmaya başlandı. Bunların başında ise toplu taşıma ve kapalı alanlarda maske konusu geliyor. Pek çok uzmandan konuya ilişkin açıklama gelirken, Doç. Dr. Elif Hakko da maskenin zorunlu olması gerektiğini savundu...

Yazın seyahatlerin artması, kalabalık alanlarda daha çok vakit geçirilmesi ve tedbirlerin iyice gevşemesi koronavirüs vakalarında artışa yol açtı. Sözcü'de yer alan habere göre, vakaların daha da yükselebileceğini belirten Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Elif Hakko, ‘Kuralların önemsenmemesi çok yanlış' dedi ve uyarılarda bulundu.

"DAHA KOLAY BULAŞIYOR"

Semptomların daha kısa sürede ortaya çıktığını belirten Hakko, şunları söyledi:

Covid-19 BA.5 varyantı, Omicron'un bir alt varyantıdır. Benzer belirtiler gösteriyor ancak daha kolay bulaşıyor, hastalık semptomları da daha kısa sürede ortaya çıkıyor. Her ne kadar bazı kişiler için ölümcül olabilse de genelde hafif semptomlarla seyrediyor. Özellikle aşılı ve daha önce Covid-19 geçirmiş kişilerde üst solunum yolu enfeksiyonu belirtileri gösteriyor. Daha önceki varyantlara göre koku ve tat kaybı daha az görülüyor.

TATİLCİLERE MASKE UYARISI

Tatil dönüşünden ziyade tatilde de kurallara uyulması oldukça önemli. Tatil dönüşü kendisinde herhangi bir belirti hisseden kişinin ailesi de dahil başka insanlarla temas ettiğinde maske kullanması bulaşmayı önleyecektir.

Uygun yaştaki çocukların aşılarının tamamlanması ve okul ortamlarında Covid-19 açısından önemlerin alınması gerekir.

"MASKE ZORUNLU OLMALI"

Aşılar hastalığın ağır geçirilmesini önlemede oldukça başarılı. O nedenle tamamlanmalı. En az 3 doz aşı yaptırmamış herkes aşılanmalı. Risk grubundaki kişiler 4'üncü dozlarını yaptırmalı. Yaşı aşı olmaya uygun olan çocuklar da mutlaka aşı olmalı. Ancak sadece aşı değil maske kullanımı aşıya ek olarak korunmada çok çok yararlı. Kapalı ortamlarda, toplu taşımada maske yeniden zorunlu olmalı. Hasta kişilerin sorumlu davranıp, maske takmaları hastalığın yayılımını azaltacaktır.

SONBAHARDA VAKA SAYILARINDA ARTIŞ BEKLENTİSİ

Yaz aylarında önlemlerin kaldırılması, seyahatlerin artması, kalabalıkların bir araya gelmesi vaka sayılarında bir artışa neden oldu. Sonbaharla beraber okulların açılmasıyla vaka sayılarında yeniden artış olması beklenir bir olasılık. Önlemlerde bir değişiklik yok, kapalı ve özellikle toplu taşıma gibi kalabalık ortamlarda maske kullanımı önemli. Eksik aşıların tamamlanması hastalığın hafif geçirilmesini sağlayacaktır.

