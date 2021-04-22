Koronavirüs vakalarıyla ilgili dikkat çeken 'soyadı' detayı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın paylaştığı son verilere göre, her 100 bin kişide 453,31 olan vaka sayısının 516,03’e yükseldiği Rize’de aile içi bulaşın artışa geçtiği, vakaların aynı soyadlı kişilerde kümelendiği; doğum günü, nikah, cenaze, taziye kalabalıkları ile kayıkhane, köy, yayla evi sohbetlerinin de artışta önemli etken olduğu belirlendi.

'AYNI SOY İSİMLERDE KÜMELENİYOR'

RTEÜ Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ayşegül Çopur Çiçek, gidişatın iyi olmadığını belirterek, “Vakaların bu kadar hızlı artmasının en önemli sebebi hareketliliğimiz. İlimizin şehirlerarası, ülkelerarası hareketliliğinin bunda çok büyük etkisi var. Yaptığımız testlerde görüyoruz ki vakalar hala aynı soy isimlerde kümeleniyor, dolayısıyla aile içi bulaşlar çok fazla. Mutasyon oranlarımız artışta. En fazla görülen İngiltere mutasyonu ve alt türleriyken son haftadan itibaren ülkemizde Brezilya, Güney Afrika mutasyonları artışta. Bunlar hızla bulaştırmakla kalmıyor, ağır geçirilmesine hatta ölümcül seyretmesine neden oluyor. Yeni ortaya çıkan Hindistan, Tanzanya varyantları da daha ağır tablolara neden olacak güçte. Bu yüzden vakaların artışı maalesef kaçınılmaz oluyor” diye konuştu.