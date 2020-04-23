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Koronavirüs ve karantina psikolojisi: Çocukları nasıl etkiliyor?

23.04.2020 12:42 | Son Güncelleme

Koronavirüsün beden sağlığımız üzerindeki etkilerini artık az çok biliyoruz, peki ya psikolojik etkilerini? Salgın ve karantinaya nasıl ruhsal tepkiler vermemiz olası? Virüs çocuklara nasıl anlatılır? Ve ruh sağlığımızı ilgilendiren birçok soru daha... Serinin 2. bölümünde salgın ve karantina sürecinin çocukları nasıl etkilediğini ve ebeveynlerin nelere dikkat etemesi gerektiğini Çocuk ve Ergen Psikiyatristi Prof. Dr. Özgür Öner anlatıyor.

Koronavirüs ve karantina psikolojisi: Çocukları nasıl etkiliyor?

Koronavirüsün beden sağlığımız üzerindeki etkilerini artık az çok biliyoruz, peki ya psikolojik etkilerini?

Salgın ve karantinaya nasıl ruhsal tepkiler vermemiz olası? Virüs çocuklara nasıl anlatılır? Bu dönemde aile içi ilişkilerimizi nasıl düzenleyebiliriz? Haberleri izlemeli mi yoksa uzak mı durmalıyız? Toplumsal kriz yönetimi nasıl olmalı? Ve ruh sağlığımızı ilgilendiren birçok soru daha... Uzman psikolog ve psikiyatristler cevaplıyor.

Serinin 2. bölümünde salgın ve karantina sürecinin çocukları nasıl etkilediğine bakıyoruz... Çocuk ve Ergen Psikiyatristi Prof. Dr. Özgür Öner, çocukların verebileceği ruhsal tepkileri ve ebeveynlerin dikkat etmesi gereken noktaları anlatıyor.

Koronavirüs

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