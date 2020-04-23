Koronavirüs ve karantina psikolojisi: Çocukları nasıl etkiliyor?
Koronavirüs ve karantina psikolojisi: Çocukları nasıl etkiliyor?
23.04.2020 12:42 |
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Koronavirüsün beden sağlığımız üzerindeki etkilerini artık az çok biliyoruz, peki ya psikolojik etkilerini? Salgın ve karantinaya nasıl ruhsal tepkiler vermemiz olası? Virüs çocuklara nasıl anlatılır? Ve ruh sağlığımızı ilgilendiren birçok soru daha... Serinin 2. bölümünde salgın ve karantina sürecinin çocukları nasıl etkilediğini ve ebeveynlerin nelere dikkat etemesi gerektiğini Çocuk ve Ergen Psikiyatristi Prof. Dr. Özgür Öner anlatıyor.
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