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Koronavirüs: Zambiya'da hükümet virüsün izini sürme konusunda seks işçilerine teşekkür etti

11.05.2020 14:21 | Son Güncelleme

Zambiya Sağlık Bakanı sınır kasabası Nakonde'de salgının izinin sürülmesine katkılarından dolayı seks işçisi kadınlara teşekkür etti.

Koronavirüs: Zambiya'da hükümet virüsün izini sürme konusunda seks işçilerine teşekkür etti

Zambiya Sağlık Bakanı ülkesinin Tanzanya ile sınırındaki Nakonde kasabasında yeni koronavirüs vakalarının izinin sürülmesine katkılarından dolayı seks işçisi kadınlara teşekkür etti.

Zambiya Sağlık Bakanı Chitalu Chilufya, kasabada tespit edilen 85 yeni vakanın 76'sının seks işçileri ya da kamyon şöförleri olduğunu söyledi.

Chilufya "Seks işçileri çok yardımcı oldular ve bize istediğimiz bütün bilgileri verdiler" diye konuştu.

Zambiya'da şu ana kadar toplam 267 Covid-19 vakası tespit edildi ve 7 kişi hastalıktan hayatını kaybetti.

Geçen hafta Cumhurbaşkanı Edgar Lungu, koronavirüs salgını nedeniyle bir aydır sürdürülen sokağa çıkma sınırlamalarından sonra lokantalar, kumarhaneler ve spor salonlarının açılmasına izin verildiğini açıklamıştı.

Sağlık Bakanı neler söyledi?

Zambiya Sağlık Bakanı Chilufya, Tanzanya sınırındaki Nakonde kasabasında durumun ciddi olduğunu ve cumhurbaşkanının endişelenerek sınırın geçici olarak kapatılması emrini verdiğini söyledi.

BBC'nin Lusaka'daki muhabiri Kennedy Gondwe, Nakonde sokaklarında genellikle Zambiya'dan Tanzanya'ya geçen ya da Tanzanya'dan geri dönen kamyonların sıra sıra beklediğini anlatıyor.

Muhabirimiz, kamyon şöförlerinin yolları üzerindeki bir çok kasabada durdukları ve yollarda farklı kişilerle cinsel ilişki kurabildikleri için yüksek risk grubu sayıldığını da ekliyor.

Sağlık Bakanı Chilufya "Seks işçileri soruşturmalarımıza çok yardımcı oldular ve onların ayrımcılığa uğramalarını istemiyoruz. Temasların izlenmesi konusunda çok faydalı oldular" diye konuştu.

Bakan "Bir seks işçisi hastalık belirtileri göstermeye başladı ve bize yabancı bir kamyon şöförü olan müşterisinin telefon numarasını verdi. Bu kişiyi aradık ve Covid-19'a yakalanmış olabileceğini söyledik" diye ekledi.

Afrika'nın doğusunda sağlık yetkilileri, sokağa çıkmasına izin verilen "kritik meslek"lerden biri sayılan kamyon şöförleri konusunda kaygılarını ifade ediyorlar.

Uganda yetkilileri tarafından uygulanan testler de dahil sınırlardaki sıkı kontroller Kenya sınırında uzun kamyon kuyrukları oluşmasına sebep oluyor.

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