Dünyadaki 'ilk koronavirüs vakası' o kişi mi?

Wall Street Journal’ın adını Wei Guixian olarak verdiği 57 yaşındaki kadın, ölümcül virüsün ilk tespit edildiği hastalar arasında yer alıyordu.

Deniz mahsullerinin satıldığı Huanan Pazarı’nda çalışan Wei 10 Aralık’ta soğuk algınlığı gibi semptomları taşımaya başladı, tedavi için küçük bir kliniğe gitti ve sonrasında işinin başına döndü. Muhtemelen bu süreçte birçok kişinin de enfekte olmasına neden oldu.

Avustralya’dan news.com.au sitesinin haberine göre Çince yayın yapan The Paper’a konuşan Wei, “Kendimi bir parça yorgun hissediyordum ancak bu önceki yıllardaki gibi bir yorgunluk değildi. Her kışı genelde griple geçiririm. Haliyle bunu da öyle bir grip sandım” dedi.

Çinli kadın 11 Aralık’ta klinik tedavisi sonrası hastalığının sürmesi üzerine bu kez bir hastaneye gitti. Ancak buradaki doktorun neyin yolunda gitmediğini anlayamadığını ve kendisine ilaç verdiğini anlatan Wei, durumunun daha da kötüleştiğini söyledi.

Bu kez 16 Aralık’ta Vuhan’daki en büyük hastanelerden birine gidip muayeneden geçen Wei’ye doktoru bunun “amansız” bir hastalık olduğunu ve aynı pazarda çalışan birçok kişinin de benzer semptomları gösterdiğini ifade etti.