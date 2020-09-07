Koronavirüse karşı bağışıklık kalkanı oluşturmak için bunlara dikkat!

Güçlü bir bağışıklık sistemine sahip olmak da sadece koronavirüse karşı değil birçok hastalığa karşı koruyucu etki yapıyor. Memorial Wellness Beslenme Danışmanlığı Bölümü’nden Uz. Dyt. Yeşim Temel Özcan, vücut direncini artırmanın yolları hakkında bilgi verdi.

Bağışıklık sistemi, farklı savunma mekanizması ile insanoğlunu hasta eden ve enfeksiyona yol açabilen virüs, bakteri, mantar ve parazit gibi mikroorganizmaların zararlarına karşı korumaktadır. Sağlıklı bir vücut; karşılaştığı kötü bakterilerle bağışıklık sistemi sayesinde savaşmaktadır. Bu savaşın kaybedildiği durumlarda da hastalık durumu ortaya çıkmaktadır.

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ DE YARDIMA GEREKSİNİM DUYUYOR

Bağışıklık sisteminin görevi yabancı organizmaların vücuda girmesini engellemek, eğer mikroplar vücuda girmişse bunları yok etmek, yayılmalarını engellemek ya da geciktirmektir. İmmün sisteminin en önemli özelliklerinden biri de kendisine yabancı milyonlarca değişik mikrobu tanıma ve ayırt edebilme yeteneğine sahip olmasıdır. Görevli olan tüm hücreler, ilk karşılaştığı yabancıyı görür, belleğine kaydeder ve daha sonra gördüğünde de savaşır. Bağışıklık sistemi yaşam boyu bu görevi sürdürür ancak bazı koşullarda yardıma gereksinim duyabilmektedir.