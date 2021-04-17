Koronavirüse karşı ‘kırmızı soğan suyu’ önerisi: Virüsün akciğer tutulumunu engelliyor

Hemen hemen herkesin mutfağında bulunan kırmızı soğan koronavirüsle mücadelede ilk sırada yer alan sebzelerden biri. Kan basıncını düzenleyen, kan pıhtılaşmasını önleyen ve kalp sağlığına faydaları kanıtlanan kırmızı soğanın içerdiği kuersetin maddesinin koronavirüste etkili olduğunu belirten Medipol Mega Üniversitesi Hastanesi'nden Fitoterapi ve Akupunktur Uzmanı Dr. Serhat Koran, tavsiyelerde bulundu. Kuersetinin virüsün çoğalmasını ve bir araya gelmesini engelleyen bir madde olduğunu dile getiren Koran, “Yapılan çalışmalar virüsün belli bir bölgede, özellikle de akciğerde toplanmasını engellediği gösterdi. Kuersetin tabletler halinde de satılıyor. Kırmızı soğan dışında başka sebze ve meyvelerde de bulunuyor ama birçoğu ülkemizde değil yabani ortamlarda yetişiyor” diye konuştu.

KIRMIZI SOĞAN KORONAVİRÜSLE SAVAŞIYOR

Koran, “Kırmızı soğanın içerdiği kuersetin maddesi, virüsün çoğalmasını ve bir araya gelmesini, gruplar halinde çoğalmasını engelleyen bir madde. Yapılan çalışmalar virüsün belli bir bölgede, özellikle de akciğerde toplanmasını engellediğini gösterdi. Kırmızı soğan, vücudumuzun direncini artıracaktır. Yüksek oranda anti-oksidan etkisi verecektir. Kuersetinden dolayı da koronavirüsle ciddi bir şekilde savaşacaktır” ifadelerini kullandı.