Koronavirüse karşı kısıtlamalar işe yaradı mı? Rahatlama için tarih verildi

Koronavirüsle mücadelede güzel haberler gelmeye başladı. Alınan kısıtlama kararları sonuç verdi. Büyükşehirlerde hastaneye başvurularda yüzde 40 oranında gerileme oldu. Yoğun bakımlarda ise yüzde 20'lik bir boşluk meydana geldi.

BU HAFTA DÜŞÜŞ BEKLENİYOR

Bu hafta itibariyle Anadolu'daki şehirlerde de vaka ve hasta sayısında düşüş bekleniyor.

YILBAŞINA DİKKAT!

Öte yandan yaklaşan yılbaşı nedeniyle, uzmanlar oluşan olumlu tablonun büyükşehirlerde kötüye gitmesinden endişeleniyor.

Kısıtlama kararının tatile dönmemesi konusunda uyaran uzmanlar, vatandaşların kalabalık ortamlarda bulunmaması gerektiğinin bir kez daha altını çiziyor.

RAHATLAMA NE ZAMAN OLACAK?

Öte yandan Hürriyet'te yer alan habere göre, uzmanlar salgının ocak ayının ikinci yarısında hafifleyeceği, şubat sonunda da belirgin bir rahatlama sağlanacağı görüşünde.

