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  4. Koronavirüse karşı kısıtlamalar işe yaradı mı? Rahatlama için tarih verildi

Koronavirüse karşı kısıtlamalar işe yaradı mı? Rahatlama için tarih verildi

16.12.2020 09:37 | Son Güncelleme:
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Koronavirüse karşı kısıtlamalar işe yaradı mı? Rahatlama için tarih verildi

Koronavirüs önlemleriyle İstanbul, Ankara ve İzmir'de vaka ve hasta sayıları azaldı. Güzel haberlerin önümüzdeki günlerde Anadolu'daki şehirlerden de gelmesi beklenirken, belirgin bir rahatlama için şubat ayı işaret ediliyor.

Koronavirüsle mücadelede güzel haberler gelmeye başladı. Alınan kısıtlama kararları sonuç verdi. Büyükşehirlerde hastaneye başvurularda yüzde 40 oranında gerileme oldu. Yoğun bakımlarda ise yüzde 20'lik bir boşluk meydana geldi.

BU HAFTA DÜŞÜŞ BEKLENİYOR

Bu hafta itibariyle Anadolu'daki şehirlerde de vaka ve hasta sayısında düşüş bekleniyor.

YILBAŞINA DİKKAT!

Öte yandan yaklaşan yılbaşı nedeniyle, uzmanlar oluşan olumlu tablonun büyükşehirlerde kötüye gitmesinden endişeleniyor.

Kısıtlama kararının tatile dönmemesi konusunda uyaran uzmanlar, vatandaşların kalabalık ortamlarda bulunmaması gerektiğinin bir kez daha altını çiziyor.

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RAHATLAMA NE ZAMAN OLACAK?

Öte yandan Hürriyet'te yer alan habere göre, uzmanlar salgının ocak ayının ikinci yarısında hafifleyeceği, şubat sonunda da belirgin bir rahatlama sağlanacağı görüşünde.

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