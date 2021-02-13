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  4. Koronavirüse rağmen açık olan masaj salonuna baskın! Böyle yakalandılar

Koronavirüse rağmen açık olan masaj salonuna baskın! Böyle yakalandılar

13.02.2021 10:10 | Son Güncelleme:
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Koronavirüse rağmen açık olan masaj salonuna baskın! Böyle yakalandılar

İstanbul Esenyurt'ta koronavirüse karşı alınan önlemlere rağmen açık olduğu öğrenilen bir masaj salonuna polis ekipleri baskın yaptı. Yapılan baskında yabancı uyruklu bir çalışan da kapının arkasında saklanırken yakalandı.

Koronavirüs salgınına karşı alınan önlemlere rağmen Ardıçlı Mahallesi'nin Villalar mevkiinde bulunan bir masaj salonunun açık olduğu bilgisine ulaşan Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, harekete geçti. Özel odalarda müşterilere, yabancı uyruklu kadınlar tarafından masaj yapıldığı anlarda, polis ekipleri baskın düzenledi. İşletmenin, tedbirler kapsamında kapalı olması gereken tüm bölümlerinin faaliyette olduğu tespit edildi. İş yerinde bulunan kişilere toplam 30 bin lira ceza kesilirken, adli işlem başlatıldı. Masaj salonunda çalışan yabancı uyruklular ise sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi'ne götürüldü. Masaj salonu, zabıta ekiplerince mühürlendi.

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KAPININ ARKASINDA YAKALANDI

Baskın anında ise yabancı uyruklu bir kadın çalışanın, masaj odalarından birinin kapısının arkasına saklandığı anlar ise kameraya yansıdı. Polis ekiplerinin kapının arkasında yakaladığı kadın saklandığı yerden çıkarılarak, diğer müşterilerin yanına götürüldü.

Kaynak: DHA

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