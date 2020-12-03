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Koronavirüse yakalanan baba ve iki oğlu hayatını kaybetti

03.12.2020 16:39 | Son Güncelleme:
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Koronavirüse yakalanan baba ve iki oğlu hayatını kaybetti

Bartın'da 10 gün içerisinde Alim Yücetaş (76) ile oğulları Mustafa Yücetaş (56) ve Muhammet Yücetaş (50) koronavirüs nedeniyle yaşamlarını yitirdi. Muhammet Yücetaş’ın oğlu maden işçisi Emre Yücetaş (20), "Bu virüs herkese bulaşabilir. Bugün bize yarın size olabiliyor. Herkesin dikkatli olmasını istiyorum” dedi.

Bartın'ın Yanaz Köyü'nde yaşayan Alim Yücetaş 11 Kasım tarihinde rahatsızlanarak, Bartın Devlet Hastanesi’nde tedaviye alındı. Alim Yücetaş, 23 Kasım günü yaşamını yitirerek köydeki mezarlıkta toprağa verildi.

Almanya’da yaşayan oğlu Mustafa Yücetaş da Almanya’da koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Mustafa Yücetaş, önceki gün babasının yanında toprağa verildi.

Babası Ali Yücetaş ile birlikte yaşayan Muhammet Yücetaş ise koronavirüs nedeniyle 12 Kasım günü hastanede tedaviye alındı. Muhammet Yücetaş da bugün sabah saatlerinde yaşam savaşını kaybetti. Muhammet Yücetaş, ağabeyi ve babasının yanına defnedildi.

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"DİKKATLİ OLUN"

Muhammet Yücetaş’ın oğlu maden işçisi Emre Yücetaş (20), “Önce dedemi sonra amcamı şimdi de babamı kaybettim. Herkes dikkatli olsun. Tabi biz bu pandemi başından beri çok dikkatli davranıyorduk. Ama şimdi anladık ki daha dikkatli olmamız gerekiyormuş, bu virüs herkese bulaşabilir. Bugün bize yarın size olabiliyor. Herkesin dikkatli olmasını istiyorum” dedi. (DHA)


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