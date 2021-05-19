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Koronavirüse yakalanan çift, bir gün arayla hayatını kaybetti

19.05.2021 12:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kütahya’da koronavirüse (Covid-19) yakalanan çift, tedavi gördükleri hastanede bir gün arayla hayatını kaybetti.

Koronavirüse yakalanan çift, bir gün arayla hayatını kaybetti

Söğüt köyünde ikamet eden 79 yaşındaki İbrahim Ünal ve 74 yaşındaki eşi Hatice Ünal, bir süre önce koronavirüse yakalanarak Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Koronavirüs tedavisi gören ve sağlık durumu kötüye giden İbrahim Ünal önceki gün eşi Hatice Ünal da dün hayatını kaybetti. 56 yıllık evli Ünal çifti, Söğüt Köyü Mezarlığı’nda yan yana toprağa verildi.

Köy muhtarı Ali Şahin, "Köyümüzün sevilen çiftinin kononavirüsten hayatını kaybetmesi herkesi üzüntüye boğmuştur. 14 gündür hastanede tedavi gören 56 yıllık evli ve 4 çocuk sahibi çiftimiz bir gün arayla vefat etmiştir. Yan yana toprağa verdiğimiz İbrahim ve Hatice Ünal, nisan ayının başında koronavirüs aşısı olmuştu. Allah rahmet eylesin" diye konuştu.

Köy sakinlerinden İlyas Fidan da, "Koronavirüsün şakası yok. Lütfen kurallara uyalım. İbrahim ve Hatice Ünal’a Allah rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum" şeklinde konuştu.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Kütahya

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