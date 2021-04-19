Koronavirüse yakalanan Esat Delihasan, hayatını kaybetti | Esat Delihasan kimdir? İşte hayat hikayesi…

Karate Federasyonu Başkanı Esat Delihasan, koronavirüs kurbanlarından biri oldu. Geçtiğimiz günlerde COVID-19 şüphesi ile İstanbul’da gittiği bir özel hastanede test yaptırdı ve test sonucunda koronavirüse yakalandığı öğrenildi. Gittiği özel hastanede tedavi altına alınan Delihasan, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. 1988 yılında yapılan Dünya Şampiyonası’nda dünyanın en iyi dövüşen 8 sporcusu arasına giren Esat Delihasan, 120 kez milli forma giymişti. Birçok başarıya imza atan Esat Delihasan, 2008 yılından beri Türkiye Karate Federasyonu Başkanlık görevinde bulunmaktaydı.

ESAT DELİHASAN KİMDİR?

1969 yılında Rize’de doğan Delihasan ilk ve ortaokul öğrenimini Rize’de tamamladıktan sonra, liseyi İstanbul’da bitirdi. 1984 yılında Eminönü Kültürel Karate İhtisas Spor Kulübü'nde Ali Koca nezaretinde karate çalışmalarına başladı. 1988 yılında Atilla Çeliktürk ve Hakan Alpay döneminde Milli Takıma seçilerek Avrupa Şampiyonası'nda ülkemizi temsil etti. 1988 yılında yapılan Dünya Şampiyonası'nda dünyanın en iyi dövüşen sekiz sporcusundan biri olarak Türkiye’den ilk defa Dünya Karması'na seçildi. 120 kez milli formayı giydi. Defalarca uluslararası turnuvalarda ve şampiyonalarda madalya kazandı. 1994 yılında İstanbul Büyükşehir Belediye Spor Kulübüne transfer oldu. 1995 yılında takımın başına antrenör olarak getirildi. 2008'den itibaren Türkiye Karate Federasyonu Başkanlık görevini yapmaktaydı.

Esat Delihasan, 52 yaşında COVID-19 tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.



