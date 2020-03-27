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  4. Koronavirüse yakalanan eski AK Parti Adana İl Başkanı Fikret Yeni taburcu oldu

Koronavirüse yakalanan eski AK Parti Adana İl Başkanı Fikret Yeni taburcu oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.03.2020 16:36 | Son Güncelleme

Koronavirüse yakalanan eski AK Parti Adana İl Başkanı Fikret Yeni, taburcu oldu. Yeni, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “Tedavime izole edilmiş bir şekilde evimde devam ediyorum. Devletimizin aldığı tedbirlere uymalı ve evde kalmalıyız” dedi.

Koronavirüse yakalanan eski AK Parti Adana İl Başkanı Fikret Yeni taburcu oldu

Geçtiğimiz hafta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konan eski AK Parti Adana İl Başkanı Fikret Yeni, bir haftalık tedavi sürecinin ardından taburcu edildi.

'TEDBİRLERE UYMALI VE EVDE KALMALIYIZ'

Tedavisine izole edilmiş bir şekilde evinden devam ettiğini kaydeden Yeni, “Tüm insanlığın mücadele ettiği koronavirüs salgını, artık hepimiz için bir realite. Hiçbirimiz, ‘bu hastalık bize bulaşmaz’ noktasında bir düşünceye sahip olmamalı. Azami derecede dikkatli olmalıyız. Devletimizin, sağlık kurumlarımızın aldığı tedbirlere uymalı ve evde kalmalıyız” açıklamasını yaptı.

Kaynak: DHA

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