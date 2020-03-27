Koronavirüse yakalanan eski AK Parti Adana İl Başkanı Fikret Yeni taburcu oldu

Geçtiğimiz hafta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konan eski AK Parti Adana İl Başkanı Fikret Yeni, bir haftalık tedavi sürecinin ardından taburcu edildi.

'TEDBİRLERE UYMALI VE EVDE KALMALIYIZ'



Tedavisine izole edilmiş bir şekilde evinden devam ettiğini kaydeden Yeni, “Tüm insanlığın mücadele ettiği koronavirüs salgını, artık hepimiz için bir realite. Hiçbirimiz, ‘bu hastalık bize bulaşmaz’ noktasında bir düşünceye sahip olmamalı. Azami derecede dikkatli olmalıyız. Devletimizin, sağlık kurumlarımızın aldığı tedbirlere uymalı ve evde kalmalıyız” açıklamasını yaptı.

1-Tüm insanlığın mücadele ettiği Kovid-19 salgını artık hepimiz için bir realite. Hiçbirimiz bu hastalık bize bulaşmaz noktasında bir düşünceye sahip olmamalı, azami derecede dikkatli olmalıyız. Devletimizin, sağlık kurumlarımızın açıkladığı tedbirlere uymalı ve evde kalmalıyız. — Fikret Yeni (@avfikretyeni) March 25, 2020

2-Şahsıma da geçtiğimiz hafta içerisinde Kovid-19 teşhisi konuldu. Başarılı bir tedavi süreci sonunda taburcu edildim ve tedavime izole edilmiş şekilde artık evimde devam ediyorum.



Hastalığı tecrübe etmiş birisi olarak uyarılara riayet etmenin öneminin altını çizmek istiyorum... — Fikret Yeni (@avfikretyeni) March 25, 2020

3-En iyi tedbirin kendimizi izole etmek, sosyal mesafeyi korumak olduğunu unutmadan hereket etmeliyiz. Mecbur kalmadıkça sokağa çıkmamalı, sevdiklerimiz ve kendimiz için mutlaka evde kalmalıyız. Bu süreci ülke olarak birlik ve beraberlikle en başarılı şekilde aşacağımıza eminim. — Fikret Yeni (@avfikretyeni) March 25, 2020

4-Tedavi sürecimde büyük itina ve gayret gösteren fedakar sağlık çalışanları kardeşlerim başta olmak üzere, sağlık durumumu gerek telefonla, gerek mesajla gerekse sosyal medya üzerinden soran, iyi dileklerini ve dualarını ileten herkese ve aileme sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum. — Fikret Yeni (@avfikretyeni) March 25, 2020

5-Unutmayalım; hiçbir virüs alacağımız tedbirlerden daha güçlü değildir. Ve hiç bir sosyal aktivite sevdiklerimizinden, ailemizden, yaşlılarımızdan, büyüklerimizden ve milletimizden daha fazla ehemmiyete sahip olamaz...#EvdeKalTürkiye pic.twitter.com/v7XAWPSZBv — Fikret Yeni (@avfikretyeni) March 25, 2020

Kaynak: DHA

