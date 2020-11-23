Koronavirüse yakalanan sunucu Erhan Önel: Yalvarırım evden çıkmayın

İzmir'de yaşayan, yerel televizyon kanalı sunucusu Erhan Önel'in Covid-19 testi pozitif çıktı. Önel, koronavirüse yakalandığını sosyal medya hesabından duyurdu.

"KORONAVİRÜS ÇOK SAHTEKAR BİR VİRÜS"

Tedbirlere uyulması için çağrıda bulunan Erhan Önel paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Kimse 'Bana virüs bulaşmaz' demesin. Koronavirüs, çok sahtekar bir virüs; yüzüne gülüyor, arkandan hançerliyor. İyi oldum, derken tüm kemiklerime kadar ilerliyor. İyileşiyorum, derken ertesi gün yaşadığın ağrı boğazını söküyor, direncini kırıyor.

"ADIM ATARAK YORULDUĞUMU HİSSEDİYORUM"

Siz sadece 3 adım atarak yorulan biri gördünüz mü? Ben, adım atarak yorulduğumu hissediyorum. Günde 10 kilometre koşan bir adamdım. Şimdi 3 adımı zor atıyorum. Bu virüs insan vücudunu mahvediyor. İnsan bu virüsü yaşamadıkça anlamıyor. Bu iş çok ciddi bir iş. Bu nasıl bir şey? Kelimelerle anlatamıyorum. Benim canım yandı ama sizin yanmasın. Ne olur, yalvarıyorum, evden çıkmayın. Evinizde ne varsa onları tüketin. Dışarı çıkmayın" (DHA)



