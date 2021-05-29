Koronavirüsle ilgili çarpıcı laboratuvar iddiası! Kanıtlandı mı?

2019 yılının aralık ayında Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve 2020 yılıyla birlikte tüm dünyaya yayılan ve koronavirüs pandemisine neden olan Covid-19 virüsüyle ilgili iddialara bir yenisi eklendi. İlk günden beri, virüsün ilk nereden yayıldığı, salgının bilerek ortaya çıkarıldığı ya da virüsün insan eliyle yapıldığına kadar birçok komplo teorisi ortaya atıldı. Ancak şimdiye kadar bunlarla ilgili ciddi bir araştırma yoktu.

Yapılan yeni bir çalışmada; Çinli bilim insanlarının Wuhan'da bir laboratuvada Covid-19'u yarattığı, ardından virüsün yarasalardan doğal olarak evrimleşmiş gibi görünmesini sağlamak için de tersine mühendislik çalışmalarıyla izlerini örtmeye çalıştığı iddia edildi.

NTV'nin DailyMail'e dayandırdığı haberine göre; konuyla ilgili makalenin yazarlarından İngiliz Profesör Angus Dalgleish, Londra St. George Üniversitesi’nde onkoloji profesörü. Dalgleish, HIV aşısıyla ilgili yaptığı çalışmalarıyla tanınıyor. Norveçli bilim insanı Dr. Birger Sorensen ise koronavirüs karşı Biocavv-19 adlı bir aşı geliştiren ilaç şirketi Immunor'un başkanı.

Çalışmadaki şok edici iddialar, Çin laboratuvarlarında 'verilerin kasıtlı olarak imha edilmesi, gizlenmesi veya kirletilmesi' suçlamalarını içeriyor ve Çin’deki bilim insanlarının susturulup ortadan kaybolmasına dikkat çekiyor.

Öte yandan ses getirecek makalenin önümüzdeki günlerde yayılacağı da öne sürüldü.

