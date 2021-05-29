HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Koronavirüsle ilgili çarpıcı laboratuvar iddiası! Kanıtlandı mı?

Koronavirüsle ilgili çarpıcı laboratuvar iddiası! Kanıtlandı mı?

29.05.2021 13:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tüm dünyayı etkileyen koronavirüs salgınıyla ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Yapılan araştırmalara göre pandemiye neden olan Covid-19 virüsünün doğada hiçbir 'atası' bulunmuyor.

Koronavirüsle ilgili çarpıcı laboratuvar iddiası! Kanıtlandı mı?

2019 yılının aralık ayında Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve 2020 yılıyla birlikte tüm dünyaya yayılan ve koronavirüs pandemisine neden olan Covid-19 virüsüyle ilgili iddialara bir yenisi eklendi. İlk günden beri, virüsün ilk nereden yayıldığı, salgının bilerek ortaya çıkarıldığı ya da virüsün insan eliyle yapıldığına kadar birçok komplo teorisi ortaya atıldı. Ancak şimdiye kadar bunlarla ilgili ciddi bir araştırma yoktu.

Yapılan yeni bir çalışmada; Çinli bilim insanlarının Wuhan'da bir laboratuvada Covid-19'u yarattığı, ardından virüsün yarasalardan doğal olarak evrimleşmiş gibi görünmesini sağlamak için de tersine mühendislik çalışmalarıyla izlerini örtmeye çalıştığı iddia edildi.

NTV'nin DailyMail'e dayandırdığı haberine göre; konuyla ilgili makalenin yazarlarından İngiliz Profesör Angus Dalgleish, Londra St. George Üniversitesi’nde onkoloji profesörü. Dalgleish, HIV aşısıyla ilgili yaptığı çalışmalarıyla tanınıyor. Norveçli bilim insanı Dr. Birger Sorensen ise koronavirüs karşı Biocavv-19 adlı bir aşı geliştiren ilaç şirketi Immunor'un başkanı.

Çalışmadaki şok edici iddialar, Çin laboratuvarlarında 'verilerin kasıtlı olarak imha edilmesi, gizlenmesi veya kirletilmesi' suçlamalarını içeriyor ve Çin’deki bilim insanlarının susturulup ortadan kaybolmasına dikkat çekiyor.

Öte yandan ses getirecek makalenin önümüzdeki günlerde yayılacağı da öne sürüldü.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yıpranan saçların hızlıca onarmanın çözümü kolay! Saçlarınıza iyi bakın Yıpranan saçların hızlıca onarmanın çözümü kolay! Saçlarınıza iyi bakın
İspanya'da korkunç kaza! Türklerin bulunduğu gemi alabora olduİspanya'da korkunç kaza! Türklerin bulunduğu gemi alabora oldu
Çıplak fotoğraflı şantaj! Kadın göğüsleri kullanarak...Çıplak fotoğraflı şantaj! Kadın göğüsleri kullanarak...
Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Çin pandemi

En Çok Okunan Haberler

40 gündür aranıyordu! Kan donduran vahşeti hastanede itiraf etti

40 gündür aranıyordu! Kan donduran vahşeti hastanede itiraf etti

Gözler 1 Haziran'da! Kafe ve restoranların kaderi belli oluyor

Gözler 1 Haziran'da! Kafe ve restoranların kaderi belli oluyor

Kim Jong-un bu kez hayvanlara savaş açtı: Öldürün!

Kim Jong-un bu kez hayvanlara savaş açtı: Öldürün!

Sağlık Bakanlığı duyurdu! Karantina süreleri uzadı

Sağlık Bakanlığı duyurdu! Karantina süreleri uzadı

Kocaelispor, kalecisi Bayram'ın gol yemesini istedi

Kocaelispor, kalecisi Bayram'ın gol yemesini istedi

Kadir Ezildi cam silerken beşinci kattan düştü! Kahkahayı duyan ekip derin bir nefes aldı

Kadir Ezildi cam silerken beşinci kattan düştü! Kahkahayı duyan ekip derin bir nefes aldı

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

27 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı

27 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Oğlu itiraf etti: Babam kadının kollarını satırla koparmış!

Oğlu itiraf etti: Babam kadının kollarını satırla koparmış!

Sağlık çalışanı mektup bırakarak intihar etti: Yaşamayı beceremedim

Sağlık çalışanı mektup bırakarak intihar etti: Yaşamayı beceremedim

Sedat Peker hakkında yakalama kararı!

Sedat Peker hakkında yakalama kararı!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.