Koronavirüsle mücadele eden sağlık çalışanın son mesajı yürek parçaladı

Hindistan’da doktor olduktan sonra Amerika’ya göç eden ve doktor asistanı olan Madhvi Aya, salgının en acımasızca yayıldığı Brooklyn’deki Woodhull Sağlık Merkezi’nde uzun yıllardır görev yapmaktaydı. Koronavirüslü hastaların iyileşmesi için çalışan Madvi Aya, bu hastalığa yakalandı. 61 yaşındaki kadın eşinden ve 18 yaşındaki kızından kilometrelerce uzaktaki hastane odasında yalnız ve ailesini göremiyor. Meslektaşlarından da izole edilen kadın, evine yakın bir tesiste kalması için kabul edilmişti. Madhvi Aya, ailesine gönderdiği mesajda yataktan kalkmaya çalıştığı zaman hissettiği göğüs ağrısından bahsederek, eşi Raj’a “Olması gereken iyileşmeyi gösteremedim” dedi. Hastalık ilerledikçe mesajların arası açılmaya ve kısalmaya başladı. "ANNEN GERİ GELECEK" Madhvi Aya’nın kızı Minnoli 25 Mart’ta annesine onu özlediğini söyleyen bir mesaj gönderdi. Mesajda “Seni çok özledim anneciğim, lütfen umudunu kaybetme, çünkü ben de kaybetmedim. Anneme ihtiyacım var, bana geri gelmene ihtiyacım var” yazdı. Anne Aya ise mesaja “Seni seviyorum, annen geri gelecek” diye cevap verdi. Ancak Madhvi Aya sözünü tutamadı.

Koronavirüs hastalarıyla yakın temas eden sağlık çalışanları yüksek risk altında ve çok sayıda personel hastalığa yakalanmakta. Covid-19 hastalarıyla yakından ilgilenen sağlık çalışanlarının ölüm oranları ile ilgili az şey biliniyor. Genel olarak koronavirüs yüzünden hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının kimlikleri kamuya açıklanmıyor. Hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının aileleri ve meslektaşlarına göre, panedemi hastanelerinde çalışıp hayatını kaybeden çok sayıda sağlık çalışanı var. Madhvi Aya’nın ailesine gönderdiği mesajlar, hastalığa yenilmeden önce kendini koronavirüs hastalarını iyileştirmeye adamış bir sağlık çalışanın son günlerini bir tablosunu çiziyor. Erken beliren hafif semptomlar ve ev karantinasının ardından, sağlık çalışanı kadın ölene dek uzun bir süre sağlık hizmeti almayı bekledi. Eşi Raj, Madhvi için “Ne zaman ihtiyacımız olsa eşim hep oradaydı. Ama hastalandığında yanında kimsesi yoktu” dedi. Madhvi Aya, Hindistan’da bir yolculukta tanıştığı eşi Raj ile 1994 senesinde Amerika’ya taşındı. 2008 senesinde ise kıdemli asistan doktor olarak çalışmaya başladı. Meslektaşları, Aya’nın Hindistan’da anestezi uzmanı ve iç hastalıkları uzmanı olarak edindiği deneyimleri genç meslektaşlarıyla paylaşmaktan çekinmeyen biri olduğunu söyledi.

İŞ ARKADAŞLARI BAĞIŞ KAMPANYASI BAŞLATTI “Bu hepimiz için büyük bir darbe oldu” diyen Woodhull Hastanesi acil servis direktörü Dr. Rober Chin, iş arkadaşlarına yaptığı çağrıda, büyük oranda ailenin geçimini üstlenen Madhvi Aya’nın ölümünden sonra zor durumda kalan aileye yardım edebilmek için bağış kampanyası başlattı. Diğer birçok hastanede olduğu gibi Woodhull Hastanesi de, New York’ta salgının başlamasının ardından geçici yoğun bakım ünitesine çevrilen bir hastaneydi. Hastane, ventilatörlerin, koruyucu ekipmanın bitmesinin ardından hastaların başka sağlık merkezlerine transferi konusunda yardım talep etmişti. Madhvi Aya’nın ölümünün ardından hastane, sadece 20 hastanın ventilatöre bağlanabildiğini söyledi. Woodhull’da görev yapan radyoloji çalışanı Thomas Soto, ilk belirtilerin ortaya çıkışından 12 gün sonra, geçen hafta hayatını kaybetti. Uzun süredir Woodhull’da çalışan 59 yaşındaki Soto’nun emeklilik için az zamanı kalmıştı. Babasının kaybının ardından oğlu “Babamın fazladan birkaç sene çalışmasının tek nedeni, tam emekli maaşını almaya hak kazanmasıydı. Onu bu yüzden kaybettim.” dedi.

Hastanenin 35 yaşındaki güvenlik görevlisi Herb A. Houchen da, Covid-19’a yakalanarak öldü.



Shaquille O’Neal’e benzerliği nedeniyle Houchen arkadaşları ve ailesi arasında “Shaq” adıyla biliniyordu. Madhvi Aya’nın kızı Minnoli annesinin kaybının ardından yoğun bir yas duygusu yaşadığını ve annesinin öldüğüne hala inanamadığını söyledi. Doktor olmayı düşünen Minnoli, çalışanlarını koruyamadığı için sağlık sistemine kızgın. Madhvi Aya’nın enfeksiyonu nasıl kaptığı belirlenemiyor. Hastane görevlilerinden biri Mart ayının başlarında risk altındaki sağlık çalışanlarına koruyucu ekipman takma talimatının henüz verilmemiş olduğunu söyledi. Krizin büyümesiyle birlikte, hastaneye başka şikayetlerle gelen hastaların da testinin pozitif olduğu ve durumun farkında olmayan sağlık çalışanlarına da virüsün bulaşmış olabileceği fark edildi. Woodhull Hastanesi idaresi, tüm acil servis çalışanlarının maske takması zorunluluğunu 17 Mart’ta getirdi.

Woodhull’u denetleyen New York City Sağlık ve Hastaneler Birliği sözcüsü, tüm personel için yeterli koruyucu ekipmanın kullanılabilir durumda olduğunu bildirdi.