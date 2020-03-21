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Koronavirüsle mücadelede önemli gelişme! Hızlı tanı kitlerinin Türkiye'ye geleceği tarih belli oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.03.2020 13:52 | Son Güncelleme

Koronavirüsle mücadele kullanılacak hızlı tanı kitlerinin Çin Halk Cumhuriyeti’nden Türkiye'ye getirilmesiyle ilgili planlanan tarih de belli oldu. Şanghay’dan İstanbul’a kargo uçaklarıyla taşınacak test kitlerinin 23 Mart tarihi itibarıyla Türkiye’de olması planlanıyor.

Koronavirüsle mücadelede önemli gelişme! Hızlı tanı kitlerinin Türkiye'ye geleceği tarih belli oldu

Koronavirüsle mücadelede hızlı tanı kitleri kısa sürede daha fazla kişiye test yapılmasında etkin rol oynayacak. Dünya çapında etkisini sürdüren ve son dönemde Türkiye’de de de etkili olan koronavirüs tespitinde kullanılacak Çin'de geliştirilen hızlı tanı kitleri Şanghay’dan İstanbul’a getirilecek.

23 MART'TA TÜRKİYE'DE OLACAK

Turkish Cargo’nun geniş gövde kargo uçaklarıyla taşıyacağı hızlı tanı kitlerinin 23 Mart tarihi itibarıyla Türkiye’ye getirilmesi planlanıyor. İlk etapta yarım ton ağırılığına denk gelecek kitler, Türkiye’deki vaka tespitinde daha hızlı sonuç almak için değerlendirilecek. Turkish Cargo’nun Boeing 777 tipi dev kargo uçağının, Çin yerel saati ile 21 Mart gece yarısı TK 6483 seferi ile içinde hızlı tanı kiti ve ekstra diğer kitlerle beraber havalanması planlandı. Son dakika bir değişiklik olmaması halinde uçak 23 Mart pazartesi Atatürk Havalimanı’na iniş yapacak.

Kaynak: DHA

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