Koronavirüsle mücadelede tarihi gün! Türkiye'de kitlesel aşılama bugün başladı

Yeni tip koronavirüsle mücadelenin en ön saflarında yer alan sağlık çalışanları, güncellenen MHRS üzerinden oluşturacakları randevuyla aile hekimlikleri veya hastanelerde ya da görev aldıkları kuruluşlarda aşı yaptırabilecek.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre Türkiye'de yaklaşık 1 milyon 100 bin sağlık personeli bulunuyor.

Bakan Koca açıklamasının devamında, aşılamaya bugünden itibaren tüm Türkiye'de sağlık çalışanlarından başlanacağını açıkladı.

Aşının uygulanmasından sonra Bakan Koca, yaptığı ilk açıklamada ""Herkesin mutlaka aşı olması gerektiğinin altını çizmek istiyorum. Eski hayatımıza dönmek için aşıyı mutlaka yaptırmamız gerekiyor. Daha önce tünelin ucunda ışık göründü demiştim. Bugün öyle bir gün. Önümüzdeki günlerin aydınlık olacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Onay sonrası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Bilim Kurulu üyeleri Ankara Şehir Hastanesi'ne gelerek canlı yayında koronavirüs aşısı oldu.

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, analizleri tamamlanan Sinovac aşısı için dün 'acil kullanım onayı' verdi.

28 GÜN ARAYLA İKİ DOZ HALİNDE UYGULANACAK

Çin'den gelen 3 milyon dozluk CoronaVac aşısının ilk etapta iki doz halinde 28 gün arayla uygulanacağı, Kovid-19 geçirenlerin 4-6 aylık süreçte aşılanmayacağı göz önüne alındığında, sağlık ordusunun tüm personelinin bir ay içinde hastalıkla mücadelede büyük avantaj kazanması bekleniyor.

İLK AŞILAR YAPILIYOR

İstanbul Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'nde sağlık çalışanlarına yapılmaya başladı.

İlk aşıyı olan doktor, ağrı ve sızı hissetmediğini belirtti. "Her şey yolunda işliyor." diyen doktor aşının tüm millete hayırlı olması temennisinde bulundu.

KKTC'YE 20 DOZ AŞI GÖNDERİLDİ

Öte yandan onay kararının ardından Türkiye, Kovid-19'la mücadele kapsamında KKTC'ye 20 bin doz Sinovac aşısı gönderdi.

KİMLER AŞI OLACAK? AŞILAMADA SIRA NASIL OLACAK?

Şu ana kadar 3 milyon doz aşı tedarik edilirken, Sağlık Bakanı Koca, bu sayının kademeli olarak 50 milyona çıkacağını açıkladı.

Uzmanlar Türkiye'de günlük 1.5 milyon civarında aşı yapılabilme kapasitesi olduğunu belirtirken, aşıların nasıl bir sıralamayla yapılacağı da netleşti.

Aşılama takvimi 4 aşamalı olarak hazırlandı. İlk etapta sağlıkçıların aşı olması planlanırken, sağlıkçıların ardından ikinci sırada 65 yaş üstü ve kronik hastalar var.