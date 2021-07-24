Koronavirüslü adamın akılalmaz planı tuvalete girince anlaşıldı

Endonezya polisi, Pazar günü Jakarta'dan Kuzey Maluku eyaletindeki Ternate'e adasına seyahat eden Endonezyalı bir adamı yapılan ihbar sonucu kıskıvrak yakaladı.

Koronavirüs olan ancak seyahat etmekten de geri kalmayan adam, karısının kıyafet, kimlik, negatif PCR test sonucu ve eşinin adının yazılı olduğu aşı kartını kullanarak uçuşunu tamamladı.

TUVALETTE KIYAFETLERİNİ DEĞİŞTİRDİ

Uçak inmeye yakın tuvaleti kullanan adamın kıyafetlerini değiştirdiğini fark eden uçuş görevlisi söz konusu kişiyi polise ihbar etti. Ternate polis şefi Aditya Laksimada, inişte adamı tutukladıktan sonra, "Tüm belgeler karısının adı altında. Sadece baş harflerinden teşhis edildi. Şu anda evinde karantina altında'' şeklinde konuştu.

KORONAVİRÜS VAKALARINDA ARTIŞ VAR

Endonezya, son 24 saatte 33.772 yeni teyit edilmiş vaka ve 1.383 ölümle Asya'daki en kötü koronavirüs dalgalanmasının pençesinde. Bildirilen toplam vaka sayısı 77.583 ölümle 2.9 milyon olarak açıklandı.

Zorunlu negatif koronavirüs testi de dahil olmak üzere seyahat ve halka açık toplantılar üzerindeki kısıtlamalar, bu hafta Kurban Bayramı tatili boyunca sertleştirildi.



