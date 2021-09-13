Koronavirüste belirtiler değişti! İşte en yaygın 5 semptom

Çin'in Wuhan kentinde 2019'un sonunda ortaya çıkan koronavirüs pandemisiyle ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. Dünyayı etkisine alan hastalıkta varyantların etkilerinin konuşulduğu bugünlerde hastalığın belirtilerinin değiştiği açıklandı.

Uzmanlar aşı olunmasına rağmen kişilerin virüsü yayma tehlikesine dikkat çekerken İngiltere'den gelen son çalışma varyantlar ve aşı olan kişilerde farklı semptomların görülmesi nedeniyle koronavirüs belirtilerinin değiştiğini ortaya koydu.

EN YAYGIN 5 BELİRTİ

İngiliz Mirror gazetesinde yer alan habere burun akıntısı , baş ağrısı , hapşırma , boğaz ağrısı ve koku kaybı son dönemin en yaygın 5 semptomu arasında gösteriliyor.

BELİRTİLERİN TAM LİSTESİ

Mu ve Delta varyantlara yakalanan kişilerde görülen semptomların tam listesi ise şöyle:

Yüksek ateş, titreme, devamlı öksürük, koku kaybı veya değişikliği, tat kaybı veya değişikliği, baş ağrısı, olağandışı yorgunluk, boğaz ağrısı, bilinçte bulanıklık, deri döküntüsü, ağız veya dilde meydana gelen değişiklikler, kırmızı ve ağrılı parmaklar veya ayak parmakları, nefes darlığı, göğüs ağrıları, kas ağrıları, boğuk ses, ishal, iştahsızlık, karın ağrısı, burun akması, hapşırma

