Koronavirüste korkutan tablo: Yüzde 60'dan fazla arttı! Bakan Koca 'kesinlikle yok' diyerek açıkladı

Türkiye'de koronavirüs vakaları yeniden artışa geçti. Dünya ortalaması üzerinde artış yaşanan Türkiye'de son bir haftada hayatını kaybedenlerin sayısı da arttı. Uzmanlar karşılaşılan tablo ile ilgili endişelerini dile getirirken akıllarda yeniden kısıtlamaların uygulanıp uygulanmayacağı sorusu var. Koronavirüsle bir dönem daha yaşayacağımızı belirten Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs kısıtlamasının olup olmayacağı sorusuna da yanıt verdi.

ÖLÜMLER YÜZDE 60'DAN FAZLA ARTTI

Koronavirüs vaka sayısı artarken, son bir haftadaki vefat sayısı da dikkat çekti. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan haftalık Kovid-19 verilerine göre, son bir haftada hayatını kaybedenlerin sayısı yüzde 60'dan fazla arttı. Haftalık koronavirüs tablosuna göre 18-24 Temmuz’da 365 bin 424 kişinin testi pozitif çıktı, 157 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 265 bin 962 oldu. Önceki hafta vaka sayısı 226 bin 532, vefat sayısı da 96 olarak açıklanmıştı.

BAKAN KOCA'DAN KISITLAMA AÇIKLAMASI

Koronavirüsle mücadelede son durumu Sabah'tan Yavuz Donat'ta açıklayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsle bir dönem daha yaşayacağımızı belirtti. Yeniden bir kısıtlamanın uygulanıp uygulanmayacağı yönündeki soruya Bakan Koca, "Hayır... Kesinlikle... Gündemimizde yok" yanıtını verdi.



