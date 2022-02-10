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Koronavirüste yeni varyant BA.2'nin semptomları ilk defa açıklandı: Baş dönmesi ve yorgunluğa dikkat!

10.02.2022 09:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Koronavirüste Omicron varyantıyla mücadelede devam ederken varyantlara bir yenisi daha eklendi. Omicron'un alt türü olarak tanımlanan BA.2 endişeleri daha da artırdı. Omicron'dan daha hızlı yayıldığı belirtilen BA.2 varyantının semptomları da ilk kez açıklandı. Bilim adamlarının hazırladığı rapora göre öne çıkan belirtiler baş dönmesi ve yorgunluk.

Koronavirüste yeni varyant BA.2'nin semptomları ilk defa açıklandı: Baş dönmesi ve yorgunluğa dikkat!

Koronavirüsle mücadele tüm dünyada aşılama çalışmalarıyla devam ederken, Omicron varyantının ardından yine endişelendiren bir haber geldi. Tokyo Tıp ve Diş Hekimliği Üniversitesi’nden Doçent Doktor Takeuchi Hiroaki, Omicron mutasyonunun alt varyantlarına yönelik gerçekleştirilen genom analizinin sonuçlarını açıkladı.

OMICRON'DAN DAHA BULAŞICI

Omicron’un BA.1 varyantı ile karşılaştırıldığında farklı yerlerde dokuz mutasyona sahip olan BA.2 alt varyantının daha bulaşıcı olabileceğini kaydeden Takeuchi, tıpkı BA.1’de olduğu gibi, alt varyantın spike proteininde 30’dan fazla mutasyon bulunduğunu söyledi.

Söz konusu farkın BA.2’yi BA.1’den daha bulaşıcı hale getirdiğini kaydeden Takeuchi, enfeksiyon yolunun takibinin zor olması nedeniyle BA.2 varyantının Japonya’da yayılmaya başlamış olabileceği uyarısında bulundu. Takeuchi, salgındaki son dalgayı önlemek için söz konusu alt varyantın yayılımını engellemenin önemli olduğuna değindi.

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DSÖ'DEN BA.2 VARYANTIYLA İLGİLİ AÇIKLAMA

Dünya Sağlık Örgütü’nden (DSÖ) geçen hafta yapılan açıklamada, Omicron mutasyonunun BA.2 formunun orijinal BA.1 formundan daha şiddetli görünmediği, aşıların Omicron’un farklı biçimlerine karşı benzer koruma sağlamaya devam ettiği duyurulmuştu. Buna rağmen, BA.2’nin küresel olarak BA.1’in yerini alma potansiyeline sahip olduğu ifade edilmişti.

BA.2'NİN SEMPTOMLARI NELER?

Güney Afrika’da 24 Kasım 2021’de ortaya çıkan Omicron varyantı BA.1, önceki koronavirüs varyantlarına kıyasla bu mutasyonun çok daha bulaşıcı olduğunu göstermişti. Şimdi ise Omicron’un alt türü olan BA.2 formu ortaya çıktı.

Pek çok ülkede görülen bu varyantın ne gibi belirtilerle kendini gösterdiğine ilişkin uzmanlardan beklenen açıklama geldi. İngiliz yetkililer, koronavirüs testi pozitif çıkmadan önce BA.2’nin görülen yaygın semptomlarına ilişkin bilgi verdi.

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BA.2’NİN İLK BELİRTİLERİ BAŞ DÖNMESİ VE YORFGUNLUK

Orijinal Omicron BA.1’in bir alt nesli olan BA.2’ye dair İngiltere Ulusal Sağlık Hizmetleri'nden (NHS) bir açıklama yapıldı. Buna göre endişe veren bu varyantın vertigo ya da baş dönmesiyle kendini gösterdiği tespit edildi. NHS, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“BA.2 virüsünün bulaşması durumunda erken ortaya çıkan ilk belirti baş dönmesi ile kendini gösteriyor. Bir diğer yaygın semptom ise yorgunluk.”

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Kasım 2021’de Omicron’u ilk kez bildiren Güney Afrikalı doktor Angelique Coetzee, kas ağrılarının yanı sıra yorgunluğun varyantın erken belirtileri arasında olabileceğini söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19)
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