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  4. Koronavirüsten hayatını kaybetmişti! Işıl hemşireyle ilgili kahreden detay

Koronavirüsten hayatını kaybetmişti! Işıl hemşireyle ilgili kahreden detay

22.11.2021 15:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmit Seka Devlet Hastanesi'nde görevli olan ve koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden 34 yaşındaki hemşire Işıl Dalgın son yolculuğa uğurlandı. Dalgın'ın, 10 aylık bebeğini emzirdiği gerekçesiyle aşı yaptırmadığı öğrenildi.

Seka Devlet Hastanesi'nde hemşire olarak görev yapan Işıl Dalgın, rahatsızlanınca koronavirüs testi yaptırdı. Sonucu pozitif çıkan Dalgın, sağlık durumunun ağırlaşmasıyla 15 gün önce hastanede tedaviye alındı.

BEBEĞİNİ EMZİRDİĞİ İÇİN AŞI OLMAMIŞ

10 aylık bebeği olan ve emzirdiği için koronavirüs aşısı yaptırmadığı öğrenilen Işıl hemşire, dün tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

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GÖZYAŞLARIYLA SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Derince ilçesindeki İmam Azam Camisi'nde bugün öğle vakti kılınan cenaze namazına; İl Sağlık Müdürü Yüksel Pehlevan ile Işıl hemşirenin eşi Cumhur Dalgın, yakınları ve mesai arkadaşları katıldı. Işıl Dalgın'ın cenazesi, kılınan namazın ardından Derince 17 Ağustos Mezarlığı'nda gözyaşlarıyla toprağa verildi.

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Kaynak: DHA

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