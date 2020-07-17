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Koronavirüsü dinlemediler: En büyük Apple Store mağazası Çin'de açıldı!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 17.07.2020 12:08 | Son Güncelleme

Apple, Asya-Pasifik bölgesinin en büyük Apple mağazası için Pekin'i seçti. iPhone, iPad ve MacBook'un üreticisi Apple'in Asya'daki en büyük birinci, Dünya'daki ise en büyük ikinci mağazası Çin'in başkenti Pekin'de açıldı. Açılışa ise sosyal mesafe ihlalleri damga vurdu.

Koronavirüsü dinlemediler: En büyük Apple Store mağazası Çin'de açıldı!

Apple sadece üretimde değil, satış ağında da tüketicileriyle direkt ilişki içerisinde. Apple'ın müşterileriyle ilişki kurduğu en iyi mekanlar ise Apple Store mağazaları. Apple, dünya çapında açtığı bu mağazalar ile hem potansiyel tüketicilerin iPhone, iPad ve MacBook gibi ürünleri deneyimlemesinin önünü açıyor hem de ürün satışı gerçekleştirebiliyor. Apple'ın en büyük Apple Store mağazası ise New York'ta bulunuyor. Fakat Pekin'de açılan Apple Store mağazası New York'taki mağazanın sınırlarını bayağı bir zorlamış durumda.

APPLE EN BÜYÜĞÜNÜ ÇİN'E AÇTI

Apple, Çin'in başkenti Pekin'in Chaoyang bölgesinde yeni bir Apple Store mağazasını faaliyete geçirdi. Bölgedeki önceki mağazadan iki kat büyük olan Apple Store mağazası, bu büyüklüğü ile New York'taki Apple Store mağazasını geçemese de Apple'ın Asya-Pasifik bölgesindeki en büyük mağazası oldu. Fakat açılışta mağazadan çok, mağazaya gelenlerin aldığı (!) koronavirüs önlemleri konuşuldu.

Apple Store Pekin

KORONAVİRÜSÜ HİÇE SAYDILAR

Apple Store mağazasına maske zorunluluğu getiren Apple, içeriye maskesiz kimseyi almadı. Ancak insanlar, sosyal mesafe kurallarını hiçe sayarak Apple'ın mağazasına girdi. Birçok kişinin sosyal mesafe bırakmadan, iPhone 11 modelleriyle oynadığı dahi görüldü.

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