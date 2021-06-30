Koronavirüsü tespit edebilen yüz maskesi! 90 dakikada teşhis koyabiliyor

Harvard Üniversitesi'ndeki bilim insanlarının çalışmaları sonucu koronavirüs, takılan bir maske sayesinde erkenden teşhis edilebilecek.

Prototip bir yüz maskesi geliştiren bilim insanları, maskede kullanılan sensör teknolojisinin virüsü tespit eden giysilere de eklenebileceğini söylüyor. Ayrıca sadece Covid-19'u değil, çeşitli patojenleri ve diğer tehditlere karşı da geliştirilebilir.

Maskeler, diğer yüz maskelerine de takılabilen ve diğer virüsleri tespit etmek için uyarlanabilen küçük, tek kullanımlık sensörlere gömülü olarak tasarlanıyor. Yüz maskesi sensörlerinin, test yapmaya hazır olduklarında kullanıcı tarafından etkinleştirilebilecek şekilde tasarlandığı ve sonuçların kullanıcı gizliliği için yalnızca maskenin içinde görüntülendiği ifade ediliyor.

YENİ BİR YOL SUNACAK

Yeni bir çalışmada araştırmacılar, sensörlerin yalnızca yüz maskelerine değil, laboratuvar önlükleri gibi giysilere de dahil edilebileceğini ve potansiyel olarak sağlık çalışanlarının çeşitli patojenlere veya diğer sağlık tehditlerine maruz kalmasını izlemek için yeni bir yol sunduğunu gösterdi.



