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  4. Koronavirüsü tespit edebilen yüz maskesi! 90 dakikada teşhis koyabiliyor

Koronavirüsü tespit edebilen yüz maskesi! 90 dakikada teşhis koyabiliyor

30.06.2021 07:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'li bilim insanları geliştirdikleri bir maske sayesinde kişinin Covid-19'a yakalanıp yakalanmadığını tespit edebilen bir yüz maskesi geliştirdi. Maske sayesinde teşhis sadece 90 dakika sürüyor.

Koronavirüsü tespit edebilen yüz maskesi! 90 dakikada teşhis koyabiliyor

Harvard Üniversitesi'ndeki bilim insanlarının çalışmaları sonucu koronavirüs, takılan bir maske sayesinde erkenden teşhis edilebilecek.

Prototip bir yüz maskesi geliştiren bilim insanları, maskede kullanılan sensör teknolojisinin virüsü tespit eden giysilere de eklenebileceğini söylüyor. Ayrıca sadece Covid-19'u değil, çeşitli patojenleri ve diğer tehditlere karşı da geliştirilebilir.

Maskeler, diğer yüz maskelerine de takılabilen ve diğer virüsleri tespit etmek için uyarlanabilen küçük, tek kullanımlık sensörlere gömülü olarak tasarlanıyor. Yüz maskesi sensörlerinin, test yapmaya hazır olduklarında kullanıcı tarafından etkinleştirilebilecek şekilde tasarlandığı ve sonuçların kullanıcı gizliliği için yalnızca maskenin içinde görüntülendiği ifade ediliyor.

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YENİ BİR YOL SUNACAK

Yeni bir çalışmada araştırmacılar, sensörlerin yalnızca yüz maskelerine değil, laboratuvar önlükleri gibi giysilere de dahil edilebileceğini ve potansiyel olarak sağlık çalışanlarının çeşitli patojenlere veya diğer sağlık tehditlerine maruz kalmasını izlemek için yeni bir yol sunduğunu gösterdi.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) maske
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