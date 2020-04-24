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Koronavirüsü yenen 92 yaşındaki Bahriye Kaya'dan acı haber

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.04.2020 16:44 | Son Güncelleme

Çanakkale'nin Çan ilçesinde, koronavirüs (Covid-19) testi pozitif çıkan ve tedavi sonrası iyileşen Bahriye Kaya (92), çoklu organ yetmezliğinden hayatını kaybetti.

Koronavirüsü yenen 92 yaşındaki Bahriye Kaya'dan acı haber

Yenice ilçesine bağlı Çalköy köyünde yaşayan Bahriye Kaya, 31 Mart'ta pandemi hastanesi olarak hizmet veren Çan Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne başvurdu. Solunum yetmezliği nedeniyle yoğun bakıma yatırılan yaşlı kadının, yapılan koronavirüs testleri pozitif çıktı.

ALKIŞLARLA TABURCU EDİLMİŞTİ

Kaya, yoğun bakım servisinde 9 gün süren tedavisinin ardından 5 gün de serviste yattı. Tedaviye olumlu yanıt veren Kaya, 13 Nisan günü sağlık çalışanlarının alkışlarıyla taburcu edilmişti.

Alzheimer ve hipertansiyon rahatsızlığı bulunan 92 yaşındaki Bahriye Kaya, bugün köydeki evinde çoklu organ yetmezliğinden hayatını kaybetti. Kaya, yaşadığı Yenice’nin Çal köyünde toprağa verildi.

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