Koronavirüsün bulaşma oranının 1'in altına inmesi ne anlama geliyor?

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serhat Ünal, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının Türkiye'deki seyriyle ilgili olarak CNN Türk canlı yayınında açıklamalarda bulundu.

Ünal, "Bulaşma oranı 1'in altına indi ne demek?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Başlangıçta virüsün bulaşma kat sayısı olan RO rakamından bahsetmiştik. Bu rakam virüs ilk ortaya çıktığında oran 8 civarındaydı. Bu, bir kişinin virüsü kaç kişiye bulaştırdığını gösteren bir orandı. İspanya ve İtalya'da bu oran 15-16'lara kadar çıktı.

'BİR GÖZÜ AÇIK BEKLİYOR'

Her bir kişi 15 kişiye bulaştırdı. Bizde her bir kişi 7-8 kişiye bulaştırdı. Hedef 2'nin altına gelmekti. Hele hele 1'in altına gelmekti. 1'in altına geldiyse virüsü kontrol altına almaya başladık demekti. 'Virüs ölmedi ama komada' deniliyor. Ama bence bir gözü açık bekliyor. Yumruklarımızı indirip ona yaklaşırsak üzerimize zıplayacak. Önümüzdeki 3-4 güne bakmak lazım. Eğer artış devam ederse o RO kat sayısındaki artış da geri döner. Bir başarımız var ortada."

BUGÜNKÜ VERİLER NASIL OLUR?

"Önümüzdeki 3-4 güne dikkat çektiniz. Siz ne bekliyorsunuz?" sorusu üzerine ise Ünal, şunları kaydetti: