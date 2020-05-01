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Koronavirüsün en hızlı yayıldığı ülke: Rusya

DÜNYA HABERLERİ  | 01.05.2020 15:24 | Son Güncelleme

Rusya'da yeni tip koronavirüs (Covid-19) vaka sayısı 114 bin 431'e, ölenlerin sayısı ise bin 169'a çıktı. Son 24 saatte 7 bin 933 kişi daha virüse yakalandı. Ölü sayısı ise 96 arttı. Yeni vakaların yüzde 44,5'i hastalık belirtisi taşımıyor. Rusya Başbakanı Mihail Mişustin'in de koronavirüse yakalandığını açıkladı.

Koronavirüsün en hızlı yayıldığı ülke: Rusya

Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 7 bin 933 kişide daha Covid-19 görülmesiyle vaka sayısı 114 bin 431'e yükseldi.

Ülkede 1601 hastanın iyileşmesiyle sağlığına kavuşanların sayısı 13 bin 220, ölü sayısı ise 96 artarak 1169 oldu. Yeni vakaların yüzde 44,5'i hastalık belirtisi taşımıyor.

BAŞKENT MOSKOVA'DA 57 BİN VAKA

Salgının etkisinin en çok hissedildiği Moskova'da vaka sayısı 3 bin 561 artarak 57 bin 300'a yükseldi.

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisi'nden yapılan açıklamada, yaklaşık 211 bin 191 kişinin gözetim altında tutulduğu ve şimdiye kadar bu kişilerin sayısının 749 bin 482 olduğu bildirildi.

Açıklamada, son 24 saatte 225 bin olmak üzere, bugüne kadar 3 milyon 700 binden fazla test yapıldığı kaydedildi.

RUSYA ORDUSUNDA VAKA SAYISI 3 BİNE YAKLAŞTI

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, orduda virüs tespit edilenlerin sayısının 24 artarak 1068'e ulaştığı, 2 hastanın durumunun ağır olduğu bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, ordudaki 285 sivil çalışanın yanı sıra Bakanlığa bağlı okullarda da 1423 öğrenci ve öğretmende Covid-19 görüldüğü kaydedildi.

Rusya’da, ilk Covid-19 vakası 31 Ocak’ta Tümen ve Sibirya’nın güneyindeki Transbaykal bölgelerinde 2 Çin vatandaşında tespit edilmişti.

İlk Covid-19 kaynaklı ölüm ise 19 Mart’ta başkent Moskova’da 79 yaşındaki bir kadının yaşamını yitirmesiyle gerçekleşmişti.

Salgının artmasıyla “yüksek hazırlık durumu”na geçen ülkede, martın sonunda itibaren sınırlar kapatılmıştı. Başta Moskova olmak üzere ülkenin bazı bölgelerinde sokağa çıkma kısıtlamaları getirilmiş, market ve eczaneler hariç tüm mağazalar, restoranlar, kafeler, eğlence ve spor merkezlerinin kapatılmasına yönelik karar alınmıştı.

Yabancı uyrukluların ülkeye girişiyle ilgili kısıtlamalar, 30 Nisan'dan itibaren süresiz uzatılmıştı.

Salgınla mücadele kapsamında 9 Mayıs Zafer Bayramı tören ve etkinliklerinin ertelendiği Rusya'da, çalışanlar için 30 Mart’ta başlayan idari izinlerin 11 Mayıs’a kadar devam edeceği belirtilmişti.

BAŞBAKAN DA KORONAVİRÜS OLDU

Rus Parlamentosu'nun alt kanadı Duma’daki bazı milletvekillerinde Covid-19 tespit edilirken, Rusya Başbakanı Mihail Mişustin'in de yeni tip corona virüs testi pozitif çıkmıştı.

Mişustin'in hastalığının tedavi süresince başbakanlık görevine, Başbakan Birinci Yardımcısı Andrey Belousov'un vekalet edeceği bildirilmişti.


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