HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Koronavirüsün yeni mutasyonu İsveç’e sıçradı

Koronavirüsün yeni mutasyonu İsveç’e sıçradı

26.12.2020 17:19 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Koronavirüsün yeni mutasyonu İsveç’e sıçradı

İsveç Sağlık Ajansı tarafından yapılan açıklamada, İngiltere'den gelen bir kişide koronavirüsün mutasyona uğramış yeni türünün tespit edildiği bildirildi.

İngiltere'de tespit edilen koronavirüsün mutasyona uğrayarak daha bulaşıcı olan yeni türü Avrupa’da yayılmaya devam ediyor. İsveç Sağlık Ajansı tarafından yapılan açıklamada, İngiltere'den gelen bir kişide koronavirüs semptomlarının görülmesi üzerine yapılan testin pozitif çıktığı ve koronanın mutasyona uğramış yeni türüne yakalandığının tespit edildiği aktarıldı.

İsveç Sağlık Ajansı yetkilisi Sara Byfors yaptığı açıklamada, kimliği açıklanmayan yolcunun İsveç'e geldikten sonra karantina altına alındığını ve şu ana kadar başka bir pozitif vaka tespit edilmediğini ifade etti.

İsveç, koronavirüsün yeni türü ile ilgili endişeler nedeniyle bu ayın başlarında İngiltere'den gelen yolculara seyahat kısıtlaması getirmişti.

Kaynak: İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERSavaşçı sezona bomba gibi başlıyor! Karadağlı'dan sonra Survivor yarışmacısı da dahil olduSavaşçı sezona bomba gibi başlıyor! Karadağlı'dan sonra Survivor yarışmacısı da dahil oldu
Eğitim uçuşu yapan pilot görüntüledi! ABD 'esrarengiz' kişiyi konuşuyorEğitim uçuşu yapan pilot görüntüledi! ABD 'esrarengiz' kişiyi konuşuyor
10 Kasım resmi tatil mi?10 Kasım resmi tatil mi?

En Çok Okunan Haberler

Masumlar Apartmanı'nda büyük sürpriz! Safiye'nin şaşırtan değişimi

Masumlar Apartmanı'nda büyük sürpriz! Safiye'nin şaşırtan değişimi

'Sağlık çalışanıyım' dedi ama cezadan kurtulamadı

'Sağlık çalışanıyım' dedi ama cezadan kurtulamadı

Tamer Karadağlı'dan sonra Survivor'ın yıldız ismi de kadroya katıldı!

Tamer Karadağlı'dan sonra Survivor'ın yıldız ismi de kadroya katıldı!

Ailece yapıyorlarmış! Böyle yakalandılar

Ailece yapıyorlarmış! Böyle yakalandılar

Bir aile dehşeti yaşadı! Sözleri yürek dağladı

Bir aile dehşeti yaşadı! Sözleri yürek dağladı

Başına öyle bir şey geldi ki... 'Sanırım Türkiye'de tekim'

Başına öyle bir şey geldi ki... 'Sanırım Türkiye'de tekim'

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Bakan, aşının Türkiye'ye geleceği tarihi açıkladı

Bakan, aşının Türkiye'ye geleceği tarihi açıkladı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Korkunç halde bulundu! Yüzünde sadece gözleri kalmış

Korkunç halde bulundu! Yüzünde sadece gözleri kalmış

Enişte-baldız dolandırıcılığında şoke eden gelişme! Enişte kadın çıktı

Enişte-baldız dolandırıcılığında şoke eden gelişme! Enişte kadın çıktı

Bahçeli'den Akşener'e çağrı: Dön evine bitsin bu çile

Bahçeli'den Akşener'e çağrı: Dön evine bitsin bu çile

Diğer Haberler

Koronavirüs belirtileri bazı hastalarda aylarca sürebiliyor

Koronavirüs belirtileri bazı hastalarda aylarca sürebiliyor

Avustralyalı kaşif, Avustralya, Çin ve ABD’nin ortak çalışması sonucunda kurtarıldı

Avustralya, Çin ve ABD'den ortak kurtarma operasyonu

Eğitim uçuşu yapan pilot görüntüledi! ABD 'esrarengiz' kişiyi konuşuyor

Eğitim uçuşu yapan pilot görüntüledi! ABD 'esrarengiz' kişiyi konuşuyor

Soğuk Savaş döneminin en ünlü çifte ajanlarından biri olan George Blake öldü

Soğuk Savaş'ın en ünlü çifte ajanlarından biriydi!

ABD'deki patlamanın görüntüleri yayınlandı

ABD'deki patlamanın görüntüleri yayınlandı

Dover'deki TIR kuyruğu dağılıyor

İngiltere duyurdu! Fransa'ya doğru yola çıktılar

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.