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  4. Koronaya 'meydan' okudular! Pes dedirten manzara: 5 kişilik otomobile 10 kişi bindiler

Koronaya 'meydan' okudular! Pes dedirten manzara: 5 kişilik otomobile 10 kişi bindiler

YAŞAM HABERLERİ  | 03.04.2020 13:54 | Son Güncelleme

Koronavirüs tedbirlerini hiçe sayan 10 genç, modifiye bir otomobile binerek koronavirüse meydan okuduklarını söyledi. Hareket halindeki aynı aracın kaputundaki 2 gençte kazaya davetiye çıkardı.

Antalya’da Korona virüs tedbirleri üst seviyeye çıkarılırken, gençlerin duyarsızlığı ise bu kadarı da olmaz dedirtti. Kepez ilçesinde 10 genç, en fazla 5 kişi kapasiteli modifiye bir otomobilin içine bindi. Kucak kucağa güçlükle otomobile sığan gençlerden ikisi de motor kaputu üzerinde yolculuk yaptı. Ayaklarını da pencereden sarkıtan gençlerin bu yolculuğunu vatandaşlar cep telefonu ile kaydetti. Minibüse çevirdikleri araç içindeki gençlerden birisinin,” Arkadan vermeyenler versin, inmeyin durun” dediği duyuldu.

kamyone1

Gençleri cep telefonu kamerasıyla görüntüleyen vatandaş ise “ Adamlar korona virüsten bu şekilde önlem almaya çalışıyor. Yaklaşık 10 kişi bir arabanın içine binmişler.”dedi.

kamyonet

Öte yandan bir başka görüntüde sokağa çıkma yasağı olan 65 yaş üstü kişinin, jandarmanın yaptığı Korona virüs uyarısı karşısında kamyonetin arkasına saklandığı görüldü. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs Antalya Kepez duyarsızlık

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
aptalsınız başka bisey demiyorum
kafa nasılsa bize birşey yapmıyor zarar vermiyor kafası ama anne babaları ölecek bunlar yüzünden haberleri yok benim görüşüm acilen sokağa çıkma yasağı gelmeli böyle evde kal demekle neymiş olmuyormuş.
şehrimiz güzel ama ,,,,,,
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