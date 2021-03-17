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  4. Koronaya yakalanan Esad çifti iyileşiyor!

Koronaya yakalanan Esad çifti iyileşiyor!

17.03.2021 15:00 | Son Güncelleme:
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Koronaya yakalanan Esad çifti iyileşiyor!

Koronavirüse yakalanan Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile eşi Esma Esad’ın durumunun normale dönmeye başladığı, iyileşme sürecine girdikleri açıklandı.

Suriye Devlet Başkanlığı ofisi, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan Esad ve eşinin durumuyla ilgili açıklama yaptı.

Esad çiftinin Kovid-19 testinin 9 gün önce pozitifi çıktığı, şu an yapılan laboratuvar ve radyolojik testlerin sağlık durumlarının yavaş yavaş normale dönmeye başladığını gösterdiği ifade edildi.

Tedaviyi yöneten sağlık ekibi, Beşar Esad ve Esma Esad’ın, iyileşme sürecine girdiğini de belirtti.

Esad çiftinin, işlerini karantinayı geçirdikleri evden yürüttükleri belirtilirken, PCR testlerinin negatife döndüğü zaman normal çalışma düzenlerine dönecekleri açıklandı.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19)

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