'Koronayla dalga geçen Tanzanyalı lider koronaya yakalandı!'

Kenya'da yayımlanan The Daily Nation gazetesi, 2 haftadır kamuoyunun karşısına çıkmayan Afrikalı bir liderin Kenya'daki Nairobi Hastanesine tedavi için getirildiğini ancak hastanın ismi resmi makamlar tarafından onaylanmadığı için paylaşılamayacağını bildirdi.

Haberde, hastaneye getirilen kişinin Tanzanyalı lider Magufuli olduğuna ilişkin çok sayıda üstü kapalı vurgu yapılarak bu kişinin yönettiği ülkenin salgına karşı tedbir almadığı ve hiçbir veriyi dünya kamuoyuyla paylaşmadığı bilgisi yer aldı.

DEVLET BAŞKANI NEREDE?

Öte yandan, çok sayıda Tanzanyalı da sosyal medyada Magufuli'nin nerede olduğunun açıklanmasını istedi.

Tanzanyalı muhalif lider Tundu Lissu, Twitter'dan, Devlet Başkanı'nın sağlığının kamuoyunda endişeye yol açabilecek bir mesele olduğuna işaret ederek Magufuli'ye ne olduğuna ilişkin bilginin neden paylaşılmadığını sordu.

MASKE TAKMIYORDU

Kovid-19'a karşı halka buhar tedavisi ve meyve yemeyi öneren Magufuli, katıldığı etkinliklerde maske de takmıyordu.

Magufuli son olarak 24 Şubat'ta halk arasında görülmüş, 27 Şubat'ta düzenlenen Doğu Afrika Topluluğu toplantısına Devlet Başkanı Yardımcısı Samia Suluhu Hassan katılmıştı.