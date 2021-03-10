HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. 'Koronayla dalga geçen Tanzanyalı lider koronaya yakalandı!'

'Koronayla dalga geçen Tanzanyalı lider koronaya yakalandı!'

10.03.2021 10:50 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
'Koronayla dalga geçen Tanzanyalı lider koronaya yakalandı!'

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını küçümseyen Tanzanya Devlet Başkanı John Magufuli'nin Kovid-19'a yakalandığı ve Kenya'da tedavi gördüğü iddia edildi.

Kenya'da yayımlanan The Daily Nation gazetesi, 2 haftadır kamuoyunun karşısına çıkmayan Afrikalı bir liderin Kenya'daki Nairobi Hastanesine tedavi için getirildiğini ancak hastanın ismi resmi makamlar tarafından onaylanmadığı için paylaşılamayacağını bildirdi.

Haberde, hastaneye getirilen kişinin Tanzanyalı lider Magufuli olduğuna ilişkin çok sayıda üstü kapalı vurgu yapılarak bu kişinin yönettiği ülkenin salgına karşı tedbir almadığı ve hiçbir veriyi dünya kamuoyuyla paylaşmadığı bilgisi yer aldı.

DEVLET BAŞKANI NEREDE?

Öte yandan, çok sayıda Tanzanyalı da sosyal medyada Magufuli'nin nerede olduğunun açıklanmasını istedi.

Tanzanyalı muhalif lider Tundu Lissu, Twitter'dan, Devlet Başkanı'nın sağlığının kamuoyunda endişeye yol açabilecek bir mesele olduğuna işaret ederek Magufuli'ye ne olduğuna ilişkin bilginin neden paylaşılmadığını sordu.

MASKE TAKMIYORDU

Kovid-19'a karşı halka buhar tedavisi ve meyve yemeyi öneren Magufuli, katıldığı etkinliklerde maske de takmıyordu.

Magufuli son olarak 24 Şubat'ta halk arasında görülmüş, 27 Şubat'ta düzenlenen Doğu Afrika Topluluğu toplantısına Devlet Başkanı Yardımcısı Samia Suluhu Hassan katılmıştı.

Tanzanya'da şubatta Devlet Başkanlığı Başsekreteri John Kijazi açıklanmayan bir nedenden, Zanzibar Başkan Yardımcısı Seif Sharif Hamad da Kovid-19'dan hayatını kaybetmişti.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Tanzanya hükümetine Kovid-19 verilerini yayımlama çağrısında bulunmuştu.

NE DEMİŞTİ?

Tanzanya lideri John Magufuli, koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen tecrit yasaklarına ihtiyaçlarının olmadığını savunurken aşılama çabalarıyla ilgili de birtakım iddialarda bulunmuştu.

Reuters'ın haberine göre Magufuli çarşamba günü yaptığı açıklamada, Tanzanya'nın koronavirüs nedeniyle kısıtlamalara gitmesi gerekmediğini çünkü "Tanrı'nın halkını koruyacağını ve buhar soluma gibi basit önlemlerin tehlikeli yabancı aşılardan daha iyi olduğunu" ileri sürdü.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Koronavirüsün yan etkisi: 3 saat boyunca ereksiyon oldu! Koronavirüsün yan etkisi: 3 saat boyunca ereksiyon oldu!
Yanardağ faaliyete geçti, şehir külle kaplandı!Yanardağ faaliyete geçti, şehir külle kaplandı!
Garanti emeklilik telefonGaranti emeklilik telefon
Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) pandemi

En Çok Okunan Haberler

Meteoroloji'den çok sayıda il için yağmur ve kar uyarısı

Meteoroloji'den çok sayıda il için yağmur ve kar uyarısı

Gözler cuma gününe çevrildi: Erdoğan tek tek açıklayacak

Gözler cuma gününe çevrildi: Erdoğan tek tek açıklayacak

Ünlü oyuncu Masumlar Apartmanı'na veda etti! Şoke eden final sahnesi

Ünlü oyuncu Masumlar Apartmanı'na veda etti! Şoke eden final sahnesi

Acı haber doğrulandı! Hayatını kaybetti

Acı haber doğrulandı! Hayatını kaybetti

9 il daha 'Çok yüksek riskli' (Kırmızı renkli) grubuna geçebilir

9 il daha 'Çok yüksek riskli' (Kırmızı renkli) grubuna geçebilir

Görüntüler hızla yayıldı! Emniyetten açıklama geldi

Görüntüler hızla yayıldı! Emniyetten açıklama geldi

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Gazeteci Levent Gültekin'e saldırı

Gazeteci Levent Gültekin'e saldırı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Korona nedeniyle penisi 'saatlerce' erekte kaldı!

Korona nedeniyle penisi 'saatlerce' erekte kaldı!

72 yıl önce eşi tırpanla bileklerini kesti! Sebebi şoke etti

72 yıl önce eşi tırpanla bileklerini kesti! Sebebi şoke etti

Kazı Kazan'dan 2 milyon liralık büyük ikramiye kazandı

Kazı Kazan'dan 2 milyon liralık büyük ikramiye kazandı

Diğer Haberler

Cumhuriyetçi Meclis Üyesi "renkli bebek" yorumu için özür diledi

Cumhuriyetçi Meclis Üyesi "renkli bebek" yorumu için özür diledi

İngiltere'yi karıştıran röportaj sonrası Kraliyet'ten ilk açıklama

İngiltere'yi karıştıran röportaj sonrası ilk açıklama

'Dünyanın en zenginleri BAE'deki lüks bir otelde aşılanıyor'

'Dünyanın en zenginleri BAE'deki lüks bir otelde aşılanıyor'

Nikaragua'da yanardağ faaliyete geçti, şehir külle kaplandı!

Yanardağ faaliyete geçti, şehir külle kaplandı!

Japonya'da 396 kişi, Kovid-19'un 'daha önce görülmemiş' yeni bir türüne yakalandı!

396 kişi koronanın 'daha önce görülmemiş' bir türüne yakalandı!

Son Dakika: Paşinyan Genelkurmay Başkanı'nı ikinci kez görevden aldı

Paşinyan duyurdu! İkinci kez görevden alındı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.