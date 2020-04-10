Koşarken ya da yürürken de virüs kapabilirsiniz

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına karşı aşı geliştirme çalışmaları sürerken, mevcut aşamada Covid-19 ile mücadelede birçok ülke sosyal mesafe kuralları ile virüsün yayılma hızını azaltmaya çalışıyor. Bu çerçevede hükümetler uzmanların tavsiyeleri doğrultusunda vatandaşlarına minimum 1 ile 2 metre arasında değişen mesafe kuralının uygulanması konusunda sık sık çağrıda bulunuyor. Peki ya spor yaparken sosyal mesafe kuralları değişiyor mu?

Birçok ülkede üzerinde durulan 1-2 metrelik sosyal mesafe uygulaması, kapalı ortamda ya da dışarıda hareketsiz halde iken bulaşıcı hastalıklardan kaçınmak için ideal bir mesafe olarak görülüyor. Ancak koşu ve yürüyüş gibi durumlarda daha dikkatli olunması gerekiyor. Çünkü koşan ya da yürüyüş yapan kişinin nefes alıp verirken, hapşırırken ya da öksürürken ağzından çıkan partikülerler geride kalıyor. Dolayısıyla arkada kalan kişi, önünde koşan kişinin geride bıraktığı hava akımına maruz kaldığı için bu durum sağlık açısından tehlike oluşturuyor.