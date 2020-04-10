HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Koşarken ya da yürürken de virüs kapabilirsiniz

Koşarken ya da yürürken de virüs kapabilirsiniz

DÜNYA HABERLERİ  | 10.04.2020 10:46 | Son Güncelleme

Karantinanın uygulandığı ülkelerin çoğunda koşu, yürüyüş, bisiklet gibi spor aktiviteleri kısıtlamalardan muaf tutuldu. Ancak Belçika'nın KU Leuven ile Hollanda merkezli TU Eindhoven üniversitelerinin ortak araştırmasında spor yaparken hareket halindeki kişinin özellikle geride bıraktığı hava akımından kaçınmanın önemine dikkat çekiyor.

Koşarken ya da yürürken de virüs kapabilirsiniz

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına karşı aşı geliştirme çalışmaları sürerken, mevcut aşamada Covid-19 ile mücadelede birçok ülke sosyal mesafe kuralları ile virüsün yayılma hızını azaltmaya çalışıyor. Bu çerçevede hükümetler uzmanların tavsiyeleri doğrultusunda vatandaşlarına minimum 1 ile 2 metre arasında değişen mesafe kuralının uygulanması konusunda sık sık çağrıda bulunuyor. Peki ya spor yaparken sosyal mesafe kuralları değişiyor mu?

Birçok ülkede üzerinde durulan 1-2 metrelik sosyal mesafe uygulaması, kapalı ortamda ya da dışarıda hareketsiz halde iken bulaşıcı hastalıklardan kaçınmak için ideal bir mesafe olarak görülüyor. Ancak koşu ve yürüyüş gibi durumlarda daha dikkatli olunması gerekiyor. Çünkü koşan ya da yürüyüş yapan kişinin nefes alıp verirken, hapşırırken ya da öksürürken ağzından çıkan partikülerler geride kalıyor. Dolayısıyla arkada kalan kişi, önünde koşan kişinin geride bıraktığı hava akımına maruz kaldığı için bu durum sağlık açısından tehlike oluşturuyor.

Söz konusu üniversitelerdeki araştırmacılar yaptıkları simülasyonlar sonrası bu sonuca ulaştı. Çalışmada yan yana, çaprazlama olarak birbirinin arkasında olanlar ile aynı çizgi üzerinde birbirinin arkasında olanların hareket halindeyken ortaya çıkardıkları salya partikülleri simüle edildi.

Araştırmada ortaya çıkan sonuçlar hareketli grafikler ile canlandırıldı. Buna göre koşan kişinin geride bıraktığı damlacıklardan oluşan bulut kümeleri açıkça görülüyor.

Araştırmayı yürütenleren Prof. Bert Blocken, sadece öksürme ya da hapşırma gibi daha güçlü bir refleksle yapılan hareketler sonucu değil, spor sırasında nefes alıp verirken de geride partiküler bıraktığını söyledi. Blocken, hareket halindeki kişinin geride bıraktığı partikülerlerin hemen yere düştüğünü ancak bunun, arkadaki kişinin yakın ya da uzak oluşuna göre, üzerindeki giysilerine de yapışabileceğini dile getirdi. Dolayısıyla simülasyona göre spor yapan kişilerin aynı çizgi üzerinde hemen birbirlerinin arkasında olmaları, bulaşıcı hastalık kapma riskini de artırıyor.

Araştırmacılar, aynı çizgi üzerinde yürüyüş yapan kişilerin arasında güvenli mesafenin en az 4-5 metre, koşu ya da bisiklet sporu yapanlar arasında ise bu mesafenin 10 metre olması görüşünü ortaya koyuyor.


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Çay koronavirüsü yenmede etkili mi? Çay koronavirüsü yenmede etkili mi?
ABD’de koronavirüsten ölenler toplu mezarlara gömülüyorABD’de koronavirüsten ölenler toplu mezarlara gömülüyor
Kestanenin mucizevi faydalarıKestanenin mucizevi faydaları
Anahtar Kelimeler:
koşu spor koronavirüs Belçika

En Çok Okunan Haberler

Açıklanan can kaybı rakamları doğru değil mi? TBMM'de 'koronavirüs verisi' tartışması

Açıklanan can kaybı rakamları doğru değil mi? TBMM'de 'koronavirüs verisi' tartışması

Ağır yaralı halde direksiyona geçip, hastaneye geldi

Ağır yaralı halde direksiyona geçip, hastaneye geldi

Rüştü Reçber'den sigara itirafı

Rüştü Reçber'den sigara itirafı

Dolar ve euroda hızlı düşüş

Dolar ve euroda hızlı düşüş

Paniğe neden olmuştu! Gözaltına alındı

Paniğe neden olmuştu! Gözaltına alındı

Kan donduran vahşet! Eşini baltayla öldürdü

Kan donduran vahşet! Eşini baltayla öldürdü

İlginizi Çekebilir

Doktorlardan hastalara gülen fotoğraflı destek

Doktorlardan hastalara gülen fotoğraflı destek

'Acil Durum İlan Edildi' yazısı ili ayağa kaldırdı! Açıklama geldi

'Acil Durum İlan Edildi' yazısı ili ayağa kaldırdı! Açıklama geldi

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Koronavirüse yakalanan Boris Johnson hastaneye kaldırıldı

Koronavirüse yakalanan Boris Johnson hastaneye kaldırıldı

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'ten önemli açıklamalar

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'ten önemli açıklamalar

Diğer Haberler
ABD’de koronavirüsten ölenler toplu mezarlara gömülüyor

ABD’de koronavirüsten ölenler toplu mezarlara gömülüyor

İki hamile kadın Covid-19'dan dolayı hayatını kaybetti

İki hamile kadın Covid-19'dan dolayı hayatını kaybetti

Araştırma: Kediler koronavirüsten enfekte olabiliyor

Araştırma: Kediler koronavirüsten enfekte olabiliyor

Anne, oğlunun ölmeden önceki son sözlerini paylaştı

Anne, oğlunun ölmeden önceki son sözlerini paylaştı

Son dakika: Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 1 milyon 600 bini aştı

Sayı 1 milyon 600 bini aştı

Salgına rağmen pastaneye giden devlet başkanına protesto

Salgına rağmen pastaneye giden devlet başkanına protesto

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.