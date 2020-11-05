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Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Thaçi görevinden istifa etti

DÜNYA HABERLERİ  | 05.11.2020 14:59 | Son Güncelleme

Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Thaçi, Lahey'deki Kosova Özel Savcılığının hazırladığı savaş suçları iddianamesinin mahkeme tarafından kabul edilmesi üzerine görevinden istifa etti.

Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Thaçi görevinden istifa etti

Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Thaçi, başkent Priştine'de düzenlediği basın toplantısında görevinden istifa ettiğini açıkladı. Kosova Özel Mahkemesinde görevli yargıcın, hakkındaki iddianamenin kabul edildiğini az önce kendisine bildirdiğini aktaran Thaçi, "Şahsım ve ailem adına, özgürlük, bağımsızlık ve devlet kurma yolundaki 30 yıllık çabalarımızda bana inanıp beni destekleyen sizler adına çok zor bir an." dedi.

NE OLMUŞTU?

Lahey'deki özel savcılık, Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Thaçi ve eski Meclis Başkanı Kadri Veseli hakkında 1998-1999 yıllarında Kosova'daki savaşta insanlığa karşı suç ve savaş suçu işledikleri gerekçesiyle 24 Haziran'da iddianame hazırlamış ve yetkili özel mahkemeye sunmuştu. Thaçi ve Veseli ile iddianamede adı geçen diğer kişilerin, 100 kişinin ölümünden sorumlu oldukları öne sürülürken, şüphelilerin cinayet, sürgün ve işkence gibi savaş suçlarıyla da itham edildikleri bildirilmişti.

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