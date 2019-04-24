HABER

Kosova eğitim heyetinin ziyareti

POLİTİKA HABERLERİ  | 24.04.2019 20:31 | Son Güncelleme

Kosova Kamu Yönetimi Bakanı Mahir Yağcılar, eğitim alanındaki konularda görüş alışverişinde bulunmak üzere Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mustafa Safran ile görüştü

Kosova Kamu Yönetimi Bakanı Mahir Yağcılar, eğitim alanındaki konularda görüş alışverişinde bulunmak üzere Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mustafa Safran ile görüştü.

Milli Eğitim Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, görüşmede Yağcılar, eğitimde kalite ve öğrenci sayılarının artırılması amacıyla Türkiye ile yakın bir çalışma yapmak istediklerini belirterek, iki ülke arasında müfredat, öğretmenlerin yetiştirilmesi ve Türkçe'nin yanı sıra diğer alanlarda da çalışmalar yapılması gerektiğini ifade etti.

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mustafa Safran ise iki ülke arasındaki tarihi bağlara değinerek, Kosova'da Türkçe eğitim yapılan okulların varlığından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

2023 Eğitim Vizyonu kapsamındaki öğretmen eğitimleri ve müfredat yenileme çalışmaları hakkında bilgi veren Safran, Kosova'daki öğretmenlere Türkiye'de hizmet içi eğitim verilmesi ve bu eğitimlerin ayrıca internet üzerinden, yüz yüze veya uzaktan eğitim şeklinde gerçekleştirilmesi konusunda planlama yapıldığını kaydetti.

Safran, müfredat yenileme çalışmalarıyla ilgili, Türkçe ders kitaplarını yazmak için öğretmenler tarafından yapılan çalışmalardan memnuniyet duyduklarını, bu alanda iş birliğine açık olduklarını belirtti.

Görüşmede, Kosova Milletvekilleri Müferra Şinik ve Fikrim Damka ile MEB Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürü Adnan Boyacı ile diğer ilgililer de hazır bulundu.

PARTNER Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti
AK Parti'li Dağ'dan Bergama ve Kınık'a ziyaretAK Parti'li Dağ'dan Bergama ve Kınık'a ziyaret
Akar ve Çavuşoğlu başkanlığında değerlendirme toplantısıAkar ve Çavuşoğlu başkanlığında değerlendirme toplantısı
Anahtar Kelimeler:
eğitim Kosova

En Çok Okunan Haberler

Açık açık tehdit etti: Savaş açarız!

Açık açık tehdit etti: Savaş açarız!

Gözler Meclis'te! Milyonlarca kişi bu haberi bekliyor

Gözler Meclis'te! Milyonlarca kişi bu haberi bekliyor

Kilosu 6 bin lira! Siparişlere yetişemiyorlar...

Kilosu 6 bin lira! Siparişlere yetişemiyorlar...

YSK, İstanbul için olağanüstü itirazda ara karar verdi!

YSK, İstanbul için olağanüstü itirazda ara karar verdi!

Son dakika: Ankara'da kritik toplantı! Bakanlar bir araya geldi

Son dakika: Ankara'da kritik toplantı! Bakanlar bir araya geldi

Bakanlıktan cinsel istismar olayıyla ilgili açıklama

Bakanlıktan cinsel istismar olayıyla ilgili açıklama

İlginizi Çekebilir

İmamoğlu Erdoğan’ı havalimanında karşıladı

İmamoğlu Erdoğan’ı havalimanında karşıladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Ekrem İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili açıklama

Ekrem İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili açıklama

Ankara'da kritik toplantı! İşte ilk açıklama

Ankara'da kritik toplantı! İşte ilk açıklama

Ankara Büyükşehir Belediyesi binasında 'retina taramalı' oda

Ankara Büyükşehir Belediyesi binasında 'retina taramalı' oda

Diğer Haberler
Kılıçdaroğlu: Sağduyumuzu korumak zorundayız

Kılıçdaroğlu: Sağduyumuzu korumak zorundayız

Son dakika: Ankara'da kritik toplantı! Bakanlar bir araya geldi

Son dakika: Ankara'da kritik toplantı! Bakanlar bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklamalar

Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'ten Kılıçdaroğlu'na saldırıyla ilgili açıklama

Ülkü Ocakları Genel Başkanı'dan çok sert açıklama!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'kabine değişikliği' sorusuna yanıt

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'kabine değişikliği' sorusuna yanıt

Kılıçdaroğlu'ndan YSK'nın kararına ilişkin açıklama

Kılıçdaroğlu'ndan YSK'nın kararına ilişkin açıklama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.