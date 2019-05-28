Kosova ile Sırbistan arasında gerginlik

BELGRAD (AA) - Kosova polisinin ülkedeki Sırp nüfusun yoğun yaşadığı kuzey bölgesinde bu sabah başlattığı operasyon, Sırbistan ile Kosova arasındaki gerilimi bir kez daha tırmandırdı.

Organize suç işledikleri gerekçesiyle aralarında polis memurlarının da bulunduğu çok sayıda Kosovalı Sırp'ın gözaltına alınması ve Kuzey Mitrovica'da silah sesleri duyulması üzerine Sırbistan Milli Güvenlik Konseyi olağanüstü toplandı.

Toplantının ardında açıklama yapan Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, ordunun hazır olarak beklediğini belirterek, Kosova polisinin Sırpların yoğun yaşadığı bölgelerde yürüttüğü operasyonda 23 kişiyi gözaltına aldığını söyledi.

Polisin "savunmasız" Sırplara ateş açtığını öne süren Vucic, "Sırbistan barış ve istikrarı korumak için mücadele etmeye devam edecektir, ancak halkımızın güvenliğini sağlamak ve halkımızı korumak için de hazırız." ifadelerini kullandı.

- NATO'dan "sakin olun" çağrısı

NATO bünyesindeki Kosova Gücünün basın sözcüsü Vincenzo Grasso da halka sakin kalmaları çağrısında bulunarak, operasyonla ilgili tüm gelişmeleri yakından takip ettiklerini söyledi.