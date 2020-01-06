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  4. Kosova’da 3 ayın ardından hükümet kurma süreci başladı

Kosova’da 3 ayın ardından hükümet kurma süreci başladı

POLİTİKA HABERLERİ  | 06.01.2020 20:39 | Son Güncelleme

Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Taçi, seçimlerin üzerinden 3 ay geçen ülkede hükümet kurma sürecini başlatması için Vetvendosje Hareketi (Kendin Karar Al Hareketi) lideri Albin Kurti’yi kabul etti.Kosova’da 6 Ekim’de yapılan erken genel seçimlerin üzerinden 3 ay geçmesine rağmen hükümet hala kurulamadı.

Kosova’da 3 ayın ardından hükümet kurma süreci başladı

Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Taçi, seçimlerin üzerinden 3 ay geçen ülkede hükümet kurma sürecini başlatması için Vetvendosje Hareketi (Kendin Karar Al Hareketi) lideri Albin Kurti’yi kabul etti.
Kosova’da 6 Ekim’de yapılan erken genel seçimlerin üzerinden 3 ay geçmesine rağmen hükümet hala kurulamadı. Seçimlerde galip gelen Vetvendosje Hareketi lideri Albin Kurti, Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Taçi tarafından kabul edildi. Kamuoyunda büyük ilgi uyandıran görüşmede Cumhurbaşkanı Taçi, hükümeti kurmakla görevlendirilecek kişinin belirlenmesi için Kurti’ye 48 saat süre verdi. 5 dakika süren görüşmenin ardından Cumhurbaşkanı Taçi, sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Taçi, başbakan adayını belirlemesi için Albin Kurti’ye 48 saatlik süre verdiğini belirterek, hükümetin kurulmasının Kosova devleti ve vatandaşları için hayati önem taşıdığını ifade etti.
Kameralar karşına çıkan Kurti de, görüşmede hükümeti kurmakla görevlendirilecek adayın belirlenmesi konusunun ele alındığını belirtti. Kurti, “Sadece birkaç dakika süren görüşmede Cumhurbaşkanı, hükümetin bir an önce kurulmasının önemine değindi. Bizlerden hükümeti kurmakla görevlendirilecek adayın belirlenmesi için belirli bir süre tanıyacağını kaydetti” ifadelerini kullandı.
Görüşmenin istişare niteliğinde olduğuna değinen Kurti, Kosova Demokratik Birliği (LDK) ile koalisyon hükümetinin kurulmasına önem verdiklerini söyledi. LDK ile en kısa zamanda bir araya gelinmesi ve hükümet kurulmasının olumlu sonuçlanmasını arzu etiklerini kaydeden Kurti, “Hükümetin kurulması işleminin uzamasını istemiyoruz. Meclis kuruldu, şimdi hükümetin kurulması için ciddi adımlar atmalıyız” dedi.

Kosova’da 3 ayın ardından hükümet kurma süreci başladı

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