Kosovalı Arnavutların sembol ismi: Adem Jashari

Bağımsızlık ve halk hareketlerinde ön saflarda yer alan Jashari, 1991'de Arnavutluk'a geçerek burada gönüllüleri eğitmiş, kurucuları arasında yer aldığı UÇK'nin Drencia Bölge Komutanlığını üstlenmişti.

Ağır silahlara sahip Sırplara karşı üç gün süren direniş nedeniyle "UÇK Destanı" olarak da bilinen ve aralarında Jashari'nin de bulunduğu 50'den fazla kişinin öldürüldüğü Prekaz Katliamı kurbanları için Kosova'nın yanı sıra Arnavutluk ve Kuzey Makedonya'da törenler düzenleniyor.

Kosova'daki savaşın devam ettiği 5-7 Mart 1998'de evinin Sırp güçlerince kuşatılmasının ardından ailesi ve misafirleriyle katledilen Jashari, Kosova'nın bağımsızlığının sembol isimlerinden biri olarak kabul ediliyor.

CİHAD ALİU - Kosova Kurtuluş Ordusunun (UÇK) kurucu ve komutanlarından olan Adem Jashari, Sırp güçlerince öldürülmesinin 21. yılında anılıyor.

- Prekaz Katliamı

Sırp asker, polis ve paramiliter birlikler, bağımsızlık isteyen Kosovalılara karşı 1998'de harekat başlattı. Binlerce kişinin ölümü, yüz binlercesinin evlerini terk etmesiyle sonuçlanan 1998-1999 Kosova Savaşı'nda birçok savaş suçu da işlendi.

Kosova Savaşı'nın gidişatını değiştirecek olay, Jashari'nin de aralarında bulunduğu 50'den fazla kişinin öldürülmesi oldu.

Jashari ve beraberindekiler, Sırp güçleriyle ilk kez 30 Aralık 1991'de karşılaşmıştı. Jashari'nin Prekaz'daki evini kuşatan Sırp güçleriyle yaşanan bu ilk çatışmada her iki taraftan da hayatını kaybedenler olmuştu.

Jashari'nin evine ikinci saldırı ise 22 Ocak 1998'de oldu. Saldırıda Jashari'nin ailesinden iki kişi yaralandı.

Sırp güçleri, 28 Şubat 1998'de Jashari ailesiyle bağları olduğunu düşündüğü diğer ailelerin evlerine saldırmış ve bu saldırılarda 17 kişi hayatını kaybetmişti.

Tank ve ağır silahlarla 5 Mart 1998'de Adem Jashari'nin bulunduğu evi çevreleyen Sırplar, 7 Mart'a kadar süren çatışmaların ardından aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 50'nin üzerinde Jashari ailesi mensubunu ve evde bulunan misafirleri öldürdü. Bu katliam tarihe "Prekaz Katliamı" olarak geçti.