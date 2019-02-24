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Kosova'nın bağımsızlığının 11. yıl dönümü

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.02.2019 22:09 | Son Güncelleme

Kosova Meclis Başkanvekili Müferra Şinik: - "Kosovalılar her nerede yaşıyorsa Türkiye'de, Kosova'da ve Kosova dışında, aynı mutlulukla Kosova'nın kalkınmasına hepsi çok büyük destek sunmaktadır. Fakat öyle bir destek var ki, Türkiye Cumhuriyeti başta gelmektedir"

EDİRNE (AA) - Kosova'nın bağımsızlığının 11. yıl dönümü, Trakya Üniversitesi ve Kosovalı Öğrenciler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği iş birliğiyle düzenlenen törenle kutlandı.

Balkan Kongre Merkezi'nde düzenlenen törende, İstiklal Marşı ve Kosova milli marşı okundu.

Edirne Vali Yardımcısı Yusuf Güler, yaptığı konuşmada, Kosova'nın Osmanlı'nın yadigarı olduğunu söyledi.

Dost ve kardeş Kosova ile 500 yıl aynı kültürün paylaşıldığını belirten Güler, "Aynı dertlerle dertlendik, aynı hüzünleri yaşadık. Balkan Savaşları ile elimizden çıkan Kosova Cumhuriyeti bugün yeni ve taze bir devlet. Edirne bu anlamda Kosovalı kardeşlerimize ve öğrencilerimize ev sahipliği yapıyor." diye konuştu.

Kosova Meclis Başkanvekili Müferra Şinik de Türkiye Cumhuriyeti'nin de yardımıyla Kosova'nın bağımsızlığını kazandığını ifade etti.

Kosova'nın 11 yılda çeşitli süreçlerden geçerek büyük yol katettiğini aktaran Şinik, şunları anlattı:

"Geçen ay içerisinde Kosova güvenlik güçleri artık Kosova ordusuna dönüşebildi. Kosovalılar her nerede yaşıyorsa Türkiye'de, Kosova'da ve Kosova dışında, aynı mutlulukla Kosova'nın kalkınmasına hepsi çok büyük destek sunmaktadır. Fakat öyle bir destek var ki, Türkiye Cumhuriyeti başta gelmektedir. Bağımsızlığımızı ilan ettiğimizde Türkiye Cumhuriyeti'nden gelen destek diğer ülkelerden fazlaydı."

Şinik, Türkiye'nin Kosova ordusunun kurulmasına karşılıksız destek sunduğunu dile getirdi.

Konuşmaların ardından, "Karşıyaka" müzik gurubu ile Gamze Matracı konser verdi. Makedonya-Üsküp Folklor ekibi de gösteri sundu.

Törene, Dışişleri Bakanlığı Edirne Temsilcisi Büyükelçi Volkan Türk Vural, Kosova Milletvekili Fikrim Damka, Trakya Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cem Uzun, Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Selçuk Çakır ve üniversitede eğitim gören Kosovalı öğrenciler katıldı.

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