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Kosta Rika'da sahte içki tüketen 19 kişi öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.07.2019 12:27 | Son Güncelleme

Kosta Rika'da sahte içki tüketen 19 kişi öldü

MEKSİKO (AA) - Orta Amerika ülkesi Kosta Rika'da haziran başından bu yana sahte içki tüketen 19 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, geçen ay başından beri sahte içki tüketen 19 kişinin metil alkol zehirlenmesi nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi.

Bakanlığın konuyla ilgili soruşturma yürüttüğü kaydedilirken, bu kapsamda 30 bin şişe içki, sahte olduğu şüphesiyle toplatıldı.

Bakanlık vatandaşlara sahte içki tüketimi konusunda dikkatli olmaları uyarısında bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
Kosta Rika Sağlık Bakanlığı sahte içki

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