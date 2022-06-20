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Kötü kokular acı gerçeği ortaya çıkardı! 3 gün boyunca kardeşinin cansız bedeniyle aç susuz kalmış

20.06.2022 16:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Batman'da korkunç bir olay meydana geldi. Şehmus Önel (66) ile yatalak hasta kız kardeşi S. D.'nin (62) yaşadığı evden kötü kokular gelmeye başladı. Komşuların kokulardan kuşkulanarak yakınları haber vermesi üzerine eve giren akrabaları, içerideki acı gerçekle karşılaştı. Önel'in yaşamını yitirdiği öğrenilirken S. D.'nin ise evde günlerce kardeşinin cansız bedeniyle aç ve susuz şekilde kaldığı ortaya çıktı.

Kötü kokular acı gerçeği ortaya çıkardı! 3 gün boyunca kardeşinin cansız bedeniyle aç susuz kalmış

Olay, Batman'ın Gercüş'e bağlı Kayapınar beldesi Pınarbaşı Mahallesi'nde ilçesinde gerçekleşti. Yatalak hasta olan kız kardeşi S.D. ile yaşayan Şehmus Önel’in evinden gelen kötü koku üzerine, komşuları yakınlarına haber verdi.

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KORKUNÇ MANZARAYLA AKRABALARI KARŞILAŞTI

Eve giren akrabaları Önel’in cansız bedeniyle karşılaştı. Yatalak olan kız kardeşi ise yan odada bitkin halde görüldü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Önel’in cansız bedeni Gercüş Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

GÜNLERCE AÇ VE SUSUZ KALMIŞ

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Yapılan ilk incelemede Önel’in 3 gün önce hayatını kaybettiği tespit edildi. Önel’in cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. 3 gün boyunca aç ve susuz kalan S.D. ise yapılan tedavisinin ardından bir akrabasının evine götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(DHA)

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Batman
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