Kötü kokular acı gerçeği ortaya çıkardı! 3 gün boyunca kardeşinin cansız bedeniyle aç susuz kalmış

Olay, Batman'ın Gercüş'e bağlı Kayapınar beldesi Pınarbaşı Mahallesi'nde ilçesinde gerçekleşti. Yatalak hasta olan kız kardeşi S.D. ile yaşayan Şehmus Önel’in evinden gelen kötü koku üzerine, komşuları yakınlarına haber verdi.

KORKUNÇ MANZARAYLA AKRABALARI KARŞILAŞTI

Eve giren akrabaları Önel’in cansız bedeniyle karşılaştı. Yatalak olan kız kardeşi ise yan odada bitkin halde görüldü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Önel’in cansız bedeni Gercüş Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

GÜNLERCE AÇ VE SUSUZ KALMIŞ

Yapılan ilk incelemede Önel’in 3 gün önce hayatını kaybettiği tespit edildi. Önel’in cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. 3 gün boyunca aç ve susuz kalan S.D. ise yapılan tedavisinin ardından bir akrabasının evine götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(DHA)

