Kovid-19 aşı haritasında İstanbul'un rengi mavi oldu

Vali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul'umuza mavi renk çok yakıştı. 27 Ağustos saat 20.00 itibarıyla aşılama oranımız yüzde 75. Birinci doz 8 milyon 699 bin 243, ikinci doz 6 milyon 491 bin 74, üçüncü doz 1 milyon 97 bin 798, toplam 16 milyon 288 bin 115 doz aşı yapıldı. Aşısını yaptıran hemşehrilerime teşekkür ediyorum." ifadelerine yer verdi.
#İstanbul’umuza #MAVİ renk çok yakıştı????— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) August 27, 2021
27 Ağustos saat 20.00 itibarıyla ⏰
aşılama oranımız %7️⃣5️⃣????????????
1.doz 8.699.243✅
2.doz 6.491.074✅✅
3.doz 1.097.798✅✅✅
Toplam 16.288.115 doz #aşı yapıldı.
Aşısını yaptıran hemşehrilerime teşekkür ediyorum.#AşıEnBüyükGücümüz pic.twitter.com/kbSAW4xg2k
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