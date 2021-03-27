Çerkezköy Kaymakamı Atilla Selami Abban'a soruşturma açıldı

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesi kaymakamı Atilla Selami Abban, koronavirüs denetimi yaptığı esnada vatandaşla girdiği bir diyalogla ilgili olarak işlem başlatıldı.

İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, sosyal medyadan yaptığı açıklamada söz konusu kaymakamla ilgili olarak şu ifadelere yer verdi:

Bu kapsamda Kovid-19 salgınına karşı alınan tedbirlere aykırı davrandığı açıkça belirli olan bir iş yerine görevinin gereği olarak müdahale ederken tasvip etmediğimiz bir diyaloğa giren Kaymakamımız hakkında ilgili birimlerimizce gerekli soruşturma başlatılmıştır.

"İNDİR ŞU ARKA AYAKLARINI"

Çerkezköy Kaymakamı Atilla Selami Abban, ilçede koronavirüs denetimi yaparken, dışarıdan gördüğü işletmenin içerisine gererek Kovid-19 tedbirlerini ihlal ettiği gerekçesiyle işlem yapılmasını istemiş, bu esnada masada oturan vatandaşla girdiği diyalogda "İndir şu arka ayağını" ifadesini kullanmıştı. Kaymakam Abban daha sonra görevlilere iş yerinin kapatılması talimatını vermişti.

