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Kovid-19'un yeni varyantına dikkat! Uzmanlar uyarıyor: "Sonbaharda salgının ciddi bir piki olabilir"

16.08.2023 15:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid-19'un Omicron varyantının alt türevi olan Eris virüsü gündemde yer alıyor. DSÖ, 9 Ağustos'ta Eris varyantına ilişkin bir rapor yayımlamış, Eris'in, özelliklerine bağlı olarak küresel olarak yayılabileceği ve vakalarda artışa neden olabileceği kaydedilmişti. Acil Tıp Uzm. Dr. Gül Deniz Özkan, varyantın sonbaharda pik yapabileceği konusunda uyarıda bulundu ve belirtileri sıraladı.

Kovid-19'un yeni varyantına dikkat! Uzmanlar uyarıyor: "Sonbaharda salgının ciddi bir piki olabilir"

Koronavirüsün Omicron varyantının bir alt türü olan Eris varyantı yayılmaya devam ediyor. En son Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19'un Omicron varyantının alt türevi olan Eris (EG.5.1) vakası tespit edildiği duyuruldu. Acil Tıp Uzm. Dr. Gül Deniz Özkan, "Covid-19 aşıları toplumda bağışıklık oluşturdu, eski pandemi zamanlarına dönmeyiz ancak son aşı dozlarının üzerinden uzun zaman geçti. Bu virüslerin yeni mutasyonları olacak, sonbaharda salgının ciddi bir piki olabilir." dedi.

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"VARYANT AŞISININ YAPILMASI GEREKEBİLİR"

Bağışıklık sisteminde sorun olan ve ileri yaştaki kişilerde bütün varyantların zatürreye neden olduğunu aktaran Uzm. Dr. Gül Deniz Özkan, şunları kaydetti:
“İnsanların kapalı ortamda bulunmaları, bazı sosyal aktiviteleri maskesiz, korunmasız olarak yapmaları beraberinde aşı geçmişi olan kişilerin aşısının üzerinden zaman geçmiş olması ve covid geçirme dönemlerinin üzerinden de zaman geçmiş olması bulaşmayı tetikliyor. Aşılar, geçirilen Covid-19 toplumda bağışıklık oluşturdu. Eski pandemi zamanlarına dönmeyebiliriz ancak son aşı dozlarının üzerinden uzun zaman geçti. Bu virüslerin yeni mutasyonları olacak, o nedenle sonbaharda salgının ciddi bir piki olabilir. Bunun önüne geçmek için varyant aşısının yapılması gerekebilir.”

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EL HİJYENİ, MASKE VE SOSYAL MESAFE EN ETKİLİ YÖNTEM

Bağışıklık sisteminde anormallik olmayan hastalar için daha hafif seyredebileceğini aktaran Uzm. Dr. Özkan korunma yöntemlerini de şöyle özetledi:
"Covid-19 pandemisinde olduğu gibi korunma yöntemleri benzer şekilde. El hijyeni, maske ve sosyal mesafe kurallarımız bizi sadece bu varyanttan değil mevsimsel bulaşıcı virüslerden de korumada en etkili yöntem. Kişi halsizlik, yorgunluk ve covid benzeri semptomları hissettiği zaman kendini izole etmeli ve kapalı ortamda çok fazla vakit geçirmemeli."

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BELİRTİLERİNE DİKKAT

Uzman isim Eris varyantının Covid-19 pandemisindeki gibi baş, boğaz ağrısı, burun akıntısı, hapşırık ve yorgunlukla gözlemlendiğini söyledi.

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eris koronavirüs

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