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Köy çocuklarına mutluluk taşıdılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.02.2019 11:37 | Son Güncelleme

İstanbul'dan bir grup üniversite öğrencisi, başlattıkları kampanya kapsamında topladıkları kırtasiye malzemesi, oyuncak ve harçlıklarıyla Bitlis'te köyde eğitimlerini sürdüren çocukları sevindirdiler - Üniversite öğrencisi Emre Bozkurt: - "Elimizden geldiğince ve tüm samimiyetimizle öğrencilere yardım ediyoruz. Bu süreçte bine yakın öğrenciye ulaştık" - Pınar Ağaç: - "Birçok köy okulu gezdik. Buradaki çocukları görünce çok duygulandım"

BİTLİS (AA) - AHMET OKUR - İstanbul Üniversitesi (İÜ) Bilgi Belge Yönetimi Kulübü öğrencileri, başlattıkları kampanya kapsamında topladıkları malzemeleri ve biriktirdikleri harçlıklarını Bitlis'te köy çocuklarına ulaştırdı.

Üniversite öğrencileri, Bitlis Halk Kütüphanesi'nde görev yapan ve köy çocuklarının "Bisikletli Kütüphanecisi" olarak bilinen Hakan Yücel ile irtibata geçerek, köy çocuklarına yardım etmek istediklerini iletti.

Ardından kampanya başlatan öğrenciler, topladıkları kırtasiye malzemesi, kitap ve oyuncaklarla biriktirdikleri harçlıkları Küllüce, Yalnızçamlar, Budaklı ve Süttaşı köylerindeki öğrencilere dağıttı.

- "Bine yakın öğrenciye ulaştık"

Geçen yıl "Yedi Bölge Yedi Kardeş Kütüphane" projesini hayata geçiren üniversite öğrencilerinin fedakarlığı köy çocuklarını sevindirdi.

Kulüp Başkanı Emre Bozkurt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kampanya kapsamında İstanbul'da 3 ay süren yoğun bir çalışma yürüttüklerini söyledi.

İlk ve ortaokul öğrencileri için kırtasiye ve oyuncak, lise öğrencileri için de test kitapları topladıklarını anlatan Bozkurt, şöyle dedi:

"Çok meşakkatli bir süreç yaşadık. Üniversitede boş zamanlarımızda kitapları ayırma ve kolileme işlemi yaptık. Bu yardımları toplamak için birçok yere başvurduk. Üç aylık ciddi bir çalışma sonunda Bitlis'te 'Bisikletli Kütüphaneci' olarak tanınan Hakan Yücel ile okulları gezdik. Bizi çok iyi ağırladılar. Farklı köylere gittik. Elimizden geldiğince ve tüm samimiyetimizle öğrencilere yardım ettik. Bu süreçte bine yakın öğrenciye ulaştık."

- "Birçok köy okulu gezdik"

Üniversiteli Pınar Ağaç da köy çocuklarının eğitimlerine destek olmak için geldiklerini ifade ederek, "Birçok köy okulu gezdik. Buradaki çocukları görünce çok duygulandım. Buradaki insanlara çok teşekkür ederim." dedi.

Mert Ankaya da kampanyayı gönüllü olarak yürüttüklerini belirterek, "Buraya çocuklar için geldik. Çocuklar bize gereğinden fazla yakın davrandı. Onlarla maç bile yaptık. İçimiz ısındı. Nelere dokunabileceğimizi işi yapıca öğreniyoruz. Bir şeyin kıymetini yokken anlıyoruz. Bunu burada anladık. Öğrencilerin üniversite hayatlarına dokunduk. Yaptığımız iş gözümüzde büyüdü." diye konuştu.

Tülay Aytemiz de Bitlis'te çocukların yüzünün gülmesinin kendilerini mutlu ettiğini aktardı.

Çocuklar için faaliyetlerinin devam edeceğini belirten Aytemiz, "İyi ki geldik ve iyi ki projeyi yaptık. Kitapları dağıttıktan sonra bir kız öğrenci kulağıma 'ablam olur musun?' dedi. Çok duygulandım. Öyle bir dedi ki hemen sarıldı, ellerimi tuttu ve bırakmadı. Bunları yaşamak çok ayrı duygu. Okuldan ayrılınca çocukların gözleri doldu. Her zaman her şey çocuklar için deyip yolumuza devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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BBY Kulübü Bitlis İstanbul Üniversitesi kırtasiye malzemesi kitap köy öğrenci

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